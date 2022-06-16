«أنهم مخادعون».. «وثائقي بوجبا» ينتقد عرض يونايتد!



لندن (د ب أ)

قال لاعب الوسط الفرنسي بول بوجبا، إنه يرغب في إثبات خطأ مانشستر يونايتد، وذلك بعدما وصف عرضهم للإبقاء عليه براتب اسبوعي 300 ألف جنيه إسترليني (367 ألف دولار) باللاشيء.

وذكرت وكالة الأنباء البريطانية (بي ايه ميديا) أن من المتوقع أن يعود لاعب الوسط الفرنسي البالغ من العمر 29 عاما، إلى يوفنتوس الإيطالي مع نهاية عقده مع مانشستر يونايتد بنهاية الشهر الجاري.

وفي فيلم وثائقي عن بوجبا من انتاج «أمازون برايم»، والذي يُعرض غدا الجمعة، ناقش اللاعب الفرنسي مستقبله مع وكيله الراحل مينو رايولا، والذي توفي بعد صراع مع المرض في أبريل الماضي.

وفي مشاهد أطلعت عليها (بي ايه ميديا) قال بوجبا: «هدفي هو أن أوضح لمانشستر يونايتد أنهم كانوا على خطأ حينما عرضوا علي ذلك العقد وأن أظهر للأندية الأخرى أن مانشستر يونايتد أخطأ عندما لم يقدم لي عقدا».

وكما ظهر في الفيلم الوثائقي، قدم مانشستر يونايتد بالفعل عرضين لبقاء بوجبا، فيما قال رايولا أيضا إنه تحدث مع برشلونة وباريس سان جيرمان.

وظهر بوجبا في الفيلم الوثائقي وهو يسأل رايولا عما إذا كان مانشستر يونايتد قدم عرضا ثانيا في يوليو 2021 ورد رايولا: «نعم أنهم يريدون بقاءك بالفعل، بالنسبة لي، العرض لا يعكس ذلك، وقد أخبرتهم بإنهم إذا كنتم تريدون بقاؤه، فلا تقدموا ذلك العرض».

أضاف: «سأحرص على جعلهم يفهمون بأنهم إذا كانوا يريدون حقا بقاؤك وبناء مشروع بالاستعانة بك، فإنه يجب عليهم أن يتصرفوا بشكل مختلف وأن يضعوا الأموال على الطاولة».

وقال بوجبا: «أنهم مخادعون، كيف يمكنك أن تخبر لاعبا أنك ترغب بشدة في بقائه، ثم لا تقدم له شيئا ؟ لم أرى ذلك من قبل».