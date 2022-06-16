الاتحاد الجزائري لكرة القدم يسقط «عمارة»

الجزائر (د ب أ)

صادق أعضاء الجمعية العمومية للاتحاد الجزائري لكرة القدم اليوم الخميس، على استقالة الرئيس شرف الدين عمارة، وستة من أعضاء مكتبه التنفيذي، بمناسبة انعقاد الجمعية العمومية للاتحاد.

كما صادق أعضاء الجمعية العمومية بالإجماع على الحصيلتين الأدبية والمالية لعام 2021 يذكر أن عمارة، انتخب رئيساً للاتحاد الجزائري في 15 أبريل 2021، خلفاً لخير الدين زطشي، وأعلن استقالته بعد فشل المنتخب الأول في التأهل لنهائيات كأس العالم قطر.2022 وسيعقد الاتحاد الجزائري جمعية عمومية انتخابية في السابع من يوليو المقبل، لانتخاب رئيس ومكتب تنفيذي جديدين.