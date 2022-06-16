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اتحاد الكرة يبحث التعاون مع «وفد الآسيوي»
اتحاد الكرة يبحث التعاون مع «وفد الآسيوي»
16 يونيو 2022 18:45

دبي (الاتحاد)
استقبل محمد عبدالله هزام الظاهري الأمين العام لاتحاد الكرة، اليوم في مقر الاتحاد بدبي، وفد الاتحاد الآسيوي المكون من داتوك سيري الأمين العام للاتحاد الآسيوي الأمين العام للاتحاد الآسيوي، ووحيد كرداني الأمين العام المساعد للشؤون الإدارية في الاتحاد القاري.
ورحب الظاهري بالوفد الآسيوي، مُشيدًا بالعلاقات المتميزة مع الاتحاد القاري التي تسهم في خدمة عملية تطوير كرة القدم الآسيوية.
وأكد الأمين العام متانة العلاقات بين الاتحادين والتعاون المستمر بين الجانبين في مختلف شؤون اللعبة في القارة الآسيوية، الفنية والتنظيمية أو الأمور الأخرى، مشيراً إلى دعم الاتحاد الإماراتي لبرامج الاتحاد الآسيوي، بما يسهم بشكل كبير في إنجاحها.
وتناول اللقاء بحث واقع كرة القدم، وأهمية مواصلة العمل المشترك والتعاون المستمر بين الاتحاد الآسيوي والاتحادات الأعضاء، مما يساعد في تنمية رياضة كرة القدم وتطويرها وفق أحدث المعايير العالمية.
وتطرق اللقاء إلى أهمية مواكبة الاتحادات الأعضاء لتطور اللعبة، منها تطوير العمل الإداري والاعتماد على التكنولوجيا الحديثة، حيثُ يُعد اتحاد الإمارات لكرة القدم من الاتحادات الرائدة في الاعتماد على هذه التكنولوجيا في جميع المعاملات مع الأندية، من خلال النظام الإلكتروني الذي أطلقه عام 2011، والذي أسهم في سرعة وتيسير إنهاء الإجراءات الخاصة بمنتسبي اللعبة، وأحدث نقلة نوعية ومميزة في نشاط كرة القدم الإماراتية.
حضر اللقاء عمر يبرودي المدير التنفيذي لقطاع الشؤون الفنية والمنتخبات، وحمد محمد الجنيبي المدير التنفيذي لقطاع الأعمال المساندة.

داتو ويندسور
محمد بن هزام الظاهري
اتحاد الكرة
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