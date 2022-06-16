بيريز: الدوري الأوروبي ما زال حياً ومصيره 12 يوليو

مدريد (أ ف ب)

اتهم رئيس نادي ريال مدريد الإسباني لكرة القدم فلورنتينو بيريز، مهاجم باريس سان جيرمان الفرنسي كيليان مبابي بالخضوع "لضغوطات سياسية واقتصادية" لتجديد عقده مع النادي الفرنسي.

وقال رئيس النادي الملكي في مقابلة مع برنامج "ال شيرينجيتو" على قناة "ميجا" الإسبانية: لطالما اعتبر مبابي أن حلمه أن يلعب مع ريال مدريد، وقبل حوالي 15 يوماً تقريباً «من اتخاذ قراره، انقلب الوضع تماماً بسبب الضغوطات السياسية والاقتصادية».

وأضاف بيريس الذي لم يتحدث علنا عن الانتقال المجهض لمبابي الى ريال مدريد في 22 مايو الماضي: "هذا الأمر بالإضافة إلى العامل المادي والقيادة الرياضية أدى إلى تغيير رأيه. عندما نجد انفسنا في وضعية محيرة مماثلة، نحاول الخروج منها بجميع الوسائل. أنا أتفهمه لأنه ليس من السهل تلقي اتصال من رئيس الجمهورية «إيمانويل ماكرون».

وكان ماكرون اتصل شخصيا بمبابي قبل اتخاذ الأخير قراره، وأقر الأخير بأنه يقدّر "النصائح الجيدة" من الرئيس الفرنسي.

وتابع: هنا في إسبانيا، من الصعب تفهم أن يقوم ملك إسبانيا بالاتصال بأحد الأندية... إنه أمر من الصعب جداً فهمه".

وأوضح "ثمة دولتان، قطر وفرنسا تربطهما علاقة قوية، وتقوم قطر بطلب من الرئيس الفرنسي، وأنا أفهم هذا الأمر بهذا الشكل وإلا فإن الأمر مستحيل".

وكشف "منذ تواجدي في منصبي، لم يقم أي رئيس جمهورية بالاتصال بأحد اللاعبين ويعلن عن ذلك للرأي العام. لا أعتقد أن هذا الأمر كان إشارة جيدة لباقي الأندية في فرنسا.

لكن بيريز لم يقفل الباب تماماً أمام إمكانية انضمام مبابي إلى صفوف ريال مدريد في المستقبل، بقوله: ليس الآن، لان مبابي الذي اعرف ليس مبابي الحالي. لكن إذا تغيرت الأمور فكل شيء وارد في المستقبل.

وكان ريال مدريد تقدم بعرض خيالي لضم مبابي الصيف الماضي لكن فريق العاصمة الفرنسية رفض التخلي عنه.

وتطرق بيريز الى الدوري السوبر الأوروبي الذي حاول إطلاقه مع 11 نادياً آخر من نخبة الأندية الأوروبية، قبل أن يلقى معارضة شديدة من اتحادات هذه الدول وأنصارها وبطبيعة الحال الاتحاد القاري للعبة «يويفا».

وقال بيريز "الدوري الأوروبي لا يزال حياً بانتظار قرار من محكمة العدل الأوروبية التي ستنظر بالقضية بين الاتحاد الأوروبي ومروجي هذه البطولة يومي 11 و12 يوليو المقبل.

وكان رئيس الاتحاد الأوروبي السلوفيني الكسندر تشيفيرين أعلن في مايو الماضي، بان مسابقة الدوري السوبر "انتهت على الأقل على مدى العشرين عامًا القادمة.

وكانت تسعة أندية أعلنت تخليها عن مشروع الدوري السوبر باستثناء ريال مدريد وبرشلونة ويوفنتوس.

وقتها لم يشأ رئيس الاتحاد القاري الغوص في الإجراءات التأديبية لويفا ضد الأندية الثلاث والتي توقفت العام الماضي بسبب قرار لمحكمة إسبانية اعتبرت بان هذه الإجراءات باطلة، قبل أن يرفع القضاء الإسباني الشهر الماضي الحظر على مقاضاتها، في الوقت الذي لا تزال الإجراءات سارية أمام محكمة العدل الأوروبية.

وقال تشيفيرين: يتعين علينا احترام المحاكم وانتظار النتيجة النهائية، وأضاف: لديها «الأندية الثلاثة» الحق في خوض مسابقتها الخاصة بها، لكن بطبيعة الحال، وبحسب قوانينا، إذا خضت مسابقة أخرى فأنك لا تستطيع المشاركة في مسابقتنا".