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5 محاور في «الورشة الطبية» للموسم الجديد
5 محاور في «الورشة الطبية» للموسم الجديد
16 يونيو 2022 17:37

دبي (الاتحاد)

نظمت لجنة الطب الرياضي في اتحاد الكرة اليوم، ورشة عمل عبر تقنية الاتصال المرئي لمناقشة جميع الأمور الطبية المتعلقة بالموسم الرياضي المقبل 2022-2023، بحضور الدكتور مصطفى السيد الهاشمي رئيس اللجنة، الدكتور سعيد آل ثاني نائب رئيس اللجنة، والدكتور أحمد إبراهيم، والمعالجة الطبيعية عائشة كاجور، عضوا اللجنة، ومحمد أحمد السيد مقرر اللجنة، وبمشاركة الأطقم الطبية في المنتخبات الوطنية وأندية الدولة.
واشتملت فعاليات الورشة على خمسة محاور، حيثُ ناقش المحور الأول إجراء الفحوصات الطبية للاعبين (PCMA) قبل بداية الموسم الرياضي لتسجيل اللاعبين، والمتطلبات الطبية من الفحوصات وفقًا لكل مرحلة سنية، وتطرق المحور الثاني لبروتوكول عمليات المباريات، والإجراءات الاحترازية للمباريات وصلاحية فحص «PCR» للمطعمين وغير المطعمين ومدة الحجر للحالات الإيجابية من اللاعبين والفحوصات اللازم إجراؤها بعد الإصابة بعدوى كوفيد – 19 وقبل العودة لممارسة النشاط الرياضي، فيما استعرض المحور الثالث للورشة تسجيل الأطقم الطبية العاملة في الأندية، والمستندات اللازمة لذلك.
وتناول المحور الرابع لورشة العمل، أهمية تعزيز آلية التواصل بين الأطقم الطبية في المنتخبات والأندية، فيما استعُرض النظام الإلكتروني الطبي، وكيفية تحديث آلية تسجيل إصابات اللاعبين في المحور الخامس لورشة اليوم.

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