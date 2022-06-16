الجمعة 17 يونيو 2022
أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الرياضي
رئيس مرسيدس: هاميلتون في أفضل حالاته على الإطلاق
رئيس مرسيدس: هاميلتون في أفضل حالاته على الإطلاق
16 يونيو 2022 18:00

 
برلين (د ب أ)
نفى توتو فولف رئيس فريق مرسيدس أن يكون البريطاني لويس هاميلتون فقد أهميته، مشيرا إلى أن السائق الفائز بلقب بطولة العالم لسباقات سيارات فورمولا -1 سبع مرات من قبل، أثبت أنه «عبقري» هذا الموسم.
وأخفق هاميلتون بشكل دراماتيكي في حصد لقبه الثامن في بطولة العالم، بعد أن تفوق عليه الهولندي ماكس فيرستابن سائق ريد بول في السباق الختامي للموسم الماضي في أبوظبي.
ويحتل هاميلتون المركز السادس في الترتيب العام لفئة السائقين بعد مضي ثمان جولات من موسم 2022، في الوقت الذي يحتل فيه زميله جورج راسيل المركز الرابع.
ويحتل مرسيدس المركز الثالث في الترتيب العام لفئة الصناع (الفرق) بفارق 108 نقاط عن ريد بول المتصدر، في الوقت الذي عانى فيه هاميلتون من آلام في الظهر خلال السباق الماضي في آذربيجان.
ولا يرى وولف أن المعايير العالية لهاميلتون تراجعت هذا الموسم، ولدى سؤاله عما إذا كان أهمية السائق البريطاني تراجعت هذا الموسم قال «لا، لا أعتقد أن الأمر كذلك، إنه في أفضل حالاته على الإطلاق».
وأشار «بين سباق جائزة أبوظبي الكبرى 202، سيطر على الثلث الأخير من الموسم، لأربعة أشهر لاحقة، هو لا يفقد قدراته».
وتابع «كيف يبدو لي، كلاهما (راسيل وهاميلتون) في منتهى الاحترافية، لقد حصلا على سيارة أقل كفاءة بعض الشيء، كلاهما يحاول تطوير السيارة بشكل أكبر، لقد سار كلاهما في طريق إعداد مختلف، لويس (خلال التجربة الرسمية في آذربيجان) مجددا كان عرضة لاختبار شديد، لكنه سيكون متاحا على المدى الطويل».
وختم وولف بالقول «أعتقد أنه طالما ظلت السيارة غير جيدة بشكل كاف للتنافس في المقدمة، الفوارق ضئيلة ولا أعتقد أنه يمكن أن يكون لديك نمط يقول»جورج يتفوق باستمرار على لويس«أو العكس». 

هاميلتون
الفورمولا 1
فريق مرسيدس
جائزة أبوظبي الكبرى للفورمولا 1
آخر الأخبار
إصابة بنوبة قلبية
دنيا
نموذج يتنبأ بفعالية أدوية النوبات القلبية
اليوم 23:19
حصة بوحميد
الإمارات
حصة بوحميد: تمكين «أصحاب الهمم» جزء لا يتجزأ من رؤية القيادة
اليوم 23:04
بايدن أثناء منتدى الاقتصادات الرئيسية بشأن الطاقة وتغير المناخ
عربي ودولي
بايدن: أمن المناخ وأمن الطاقة مرتبطان
اليوم 22:35
غلاف الكتاب
ثقافة
«الفكر والمعرفة» يناقش كتاب «باراديم أجمل للحياة»
اليوم 22:21
طفل يتلقى جرعة من لقاح كورونا
عربي ودولي
«الصحة العالمية» تصدر بياناً بشأن لقاحات كورونا المعدلة
اليوم 22:06
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
الإمارات
عربي ودولي
الاقتصادي
الرياضي
وجهات نظر
دنيا
ثقافة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
المبوب
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2022©