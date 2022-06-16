رئيس مرسيدس: هاميلتون في أفضل حالاته على الإطلاق



برلين (د ب أ)

نفى توتو فولف رئيس فريق مرسيدس أن يكون البريطاني لويس هاميلتون فقد أهميته، مشيرا إلى أن السائق الفائز بلقب بطولة العالم لسباقات سيارات فورمولا -1 سبع مرات من قبل، أثبت أنه «عبقري» هذا الموسم.

وأخفق هاميلتون بشكل دراماتيكي في حصد لقبه الثامن في بطولة العالم، بعد أن تفوق عليه الهولندي ماكس فيرستابن سائق ريد بول في السباق الختامي للموسم الماضي في أبوظبي.

ويحتل هاميلتون المركز السادس في الترتيب العام لفئة السائقين بعد مضي ثمان جولات من موسم 2022، في الوقت الذي يحتل فيه زميله جورج راسيل المركز الرابع.

ويحتل مرسيدس المركز الثالث في الترتيب العام لفئة الصناع (الفرق) بفارق 108 نقاط عن ريد بول المتصدر، في الوقت الذي عانى فيه هاميلتون من آلام في الظهر خلال السباق الماضي في آذربيجان.

ولا يرى وولف أن المعايير العالية لهاميلتون تراجعت هذا الموسم، ولدى سؤاله عما إذا كان أهمية السائق البريطاني تراجعت هذا الموسم قال «لا، لا أعتقد أن الأمر كذلك، إنه في أفضل حالاته على الإطلاق».

وأشار «بين سباق جائزة أبوظبي الكبرى 202، سيطر على الثلث الأخير من الموسم، لأربعة أشهر لاحقة، هو لا يفقد قدراته».

وتابع «كيف يبدو لي، كلاهما (راسيل وهاميلتون) في منتهى الاحترافية، لقد حصلا على سيارة أقل كفاءة بعض الشيء، كلاهما يحاول تطوير السيارة بشكل أكبر، لقد سار كلاهما في طريق إعداد مختلف، لويس (خلال التجربة الرسمية في آذربيجان) مجددا كان عرضة لاختبار شديد، لكنه سيكون متاحا على المدى الطويل».

وختم وولف بالقول «أعتقد أنه طالما ظلت السيارة غير جيدة بشكل كاف للتنافس في المقدمة، الفوارق ضئيلة ولا أعتقد أنه يمكن أن يكون لديك نمط يقول»جورج يتفوق باستمرار على لويس«أو العكس».