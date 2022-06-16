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البحرين تعتذر عن استضافة كأس آسيا للناشئين 2023
البحرين تعتذر عن استضافة كأس آسيا للناشئين 2023
16 يونيو 2022 17:16


كوالامبور (د ب أ)
وافق الاتحاد الآسيوي لكرة القدم على اعتذار الاتحاد البحريني للعبة عن استضافة كأس آسيا للناشئين تحت 17عاماً 2023، وقال الأمين العام للاتحاد البحريني لكرة القدم راشد الزعبي في تصريح إعلامي إن اتحاد بلاده اعتذر عن استضافة النهائيات الآسيوية لفئة الناشئين المقررة العام المقبل، مشيداً بتفهم الاتحاد القاري لموقف الاتحاد البحريني، والذي كان يولي الاستضافة اهتماماً كبيراً، لكن عدداً من العوامل ساهمت في الاعتذار عن احتضان البطولة.

وبحسب خطاب الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، فإن منتخب البحرين لفئة الناشئين فقد فرصة التأهل المباشر إلى النهائيات الآسيوية، وسيكون نظام التأهل للمجموعات الإحدى عشر في التصفيات هو صعود أصحاب المراكز الأولى، بالإضافة إلى أفضل منتخبات تحتل المركز الثاني.
وسيعلن الاتحاد الآسيوي لكرة القدم عن البلد البديل للاستضافة خلال الفترة المقبلة.

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