9 نزالات عالمية في «تاج الملاكمة»



رضا سليم (دبي)



أعلنت اللجنة المنظمة عن اكتمال التحضيرات للمحطة الرابعة من بطولة «تاج الشرق الأوسط للملاكمة»، التي تقام السبت بقاعة آل مكتوم في مركز دبي التجاري العالمي، بمشاركة نخبة من الملاكمين من الجنسين من 12 جنسية، وهي: الهند، الفليبين، أوزباكستان، باكستان، سوريا، كولومبيا، أوكرانيا، مصر، نيجيريا، أفغانستان، روسيا، لوكمسبورج.

جاء ذلك في المؤتمر الصحفي الذي تم خلاله الكشف عن برنامج الحدث الذي تنظمه «DJMC» ويقام بالتعاون مع مجلس دبي الرياضي، واتحاد الملاكمة ويضم 9 نزالات رئيسية، من بينها مواجهة عربية خالصة في وزن الريشة للهواة بين شهاب الدين غلام «21 سنة» وحمزة الرجيبي «22 سنة»، وهي التي تمهد الطريق لهما نحو الاحتراف في المستقبل.

وستكون الليلة حافلة بالنزالات القوية والمرتقبة، ويتصدر المواجهات اللقاء الرئيسي بين الفليبيني جايسون فايسون والهندي نوتالي لالبياكيما على لقب الوزن الخفيف، وتحديات مرتقبة أبرزها بين الأوزبكي أليزمهان تورسونوف والهندي لادينجلانا في وزن الريشة 57 كجم، والسوري محمد مليس مع الكولومبي فابيو ألفونسو في الوزن الثقيل فوق 91 كجم، والمصري فهد عاشور مع الأوكراني دانيلو هونشاروك في وزن الريشة وزن 59 كجم، والنيجيري أكينولا أولافيمي مع الأفغاني إدريس ليان في وزن الريشة 63 كجم، والهندي ساجن روهيلا مع الباكستاني مظفر خان في الوزن فوق المتوسط، إلى جانب عدد من النزالات الأخرى.

وأكد دوستان روزيرو رئيس اللجنة العليا المنظمة للبطولة، أن الهدف الأساسي من تنظيمها هو المساهمة في الترويج للعبة، خاصة أن المنطقة العربية أصبحت مليئة بالمواهب، الأمر الذي يعد فرصة كبيرة من أجل اكتشاف المزيد من المواهب، واحتكاكهم مع العديد من نجوم العالم.

وأوضح أن البطولة ستقام 3 مرات سنوياً، على أن يتم إقامة بطولة مجمعة تضم جميع المشاركين عند الوصول إلى النسخة العاشرة منها.

وقال الملاكم المصري فهد عاشور:«هي المرة الأولى التي أشارك فيها في البطولة ولي رقم قياسي بالفوز في 4 مباريات، منها الفوز بالضربة القاضية مرتين، وهو ما سمح لي بالمشاركة في البطولة وأمارس الملاكمة ضمن فئة المحترفين ومسجل في مصر في جمعية الملاكمين المحترفين، وأطمح أن أفوز على بطل أوكرانيا».من جانبه، أعرب الملاكم المغربي حمزة الرجيبي عن سعادته بالتواجد في دبي والمشاركة في النسخة الحالية من البطولة، مؤكداً أنه يعلم جيداً أن المنافسة لن تكون سهلة أمام الأبطال المشاركين من مختلف دول العالم.وأكد البطل المغربي الحائز على لقب المغرب مرتين وبطولة العرب مرة واحدة، أنه جاء إلى مدينة دبي لأنه يعرف أنها منبع الأبطال في مختلف الرياضات ودائماً ما يتوافد عليها النخبة من جميع دول العالم.