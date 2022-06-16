اللجنة البارالمبية توزع حقائبها الإدارية وتحدد أهداف المستقبل



معتصم عبدالله (دبي)

عقد مجلس إدارة اللجنة البارالمبية الإماراتية اجتماعه الأول خلال عام 2022، بمقر الهيئة العامة للرياضة بدبي، برئاسة محمد محمد فاضل الهاملي، وبحضور جميع أعضاء اللجنة في تشكيلها الجديد، لتوزيع المناصب الإدارية وتشكيل اللجان النوعية وتحديد الأهداف المنوط بها الفترة المقبلة.

وشهد الاجتماع تسمية الدكتور طارق سلطان بن خادم نائباً لرئيس مجلس الإدارة، ومحمد راشد سلطان السويدي رئيساً للجنة تنمية الموارد والشراكات المجتمعية، وماجد العصيمي عضو مجلس إدارة، وطلال مصطفى أبوبكر العطاس رئيساً للجنة المنتخبات الوطنية، وعائشة عبدالله ميران رئيساً للجنة الرياضة النسائية، والدكتور عبد الرزاق أحمد رشيد أميناً مالياً للجنة، وذيبان سالم محمد المهيري أميناً عاماً، وأحمد سالم حمد السويدي رئيساً للجنة القانونية، وعبدالله حسن أحمد الفلاسي رئيساً للجنة الاتصال والتعاون مع المنظمات الدولية، وجمعة علي سعيد النعيمي رئيساً للجنة الطب الرياضي والتصنيف ومكافحة المنشطات.

كما ناقشت اللجنة خلال اجتماعها الأول الخطط والمبادرات الرياضية لأصحاب الهمم خلال الفترة المقبلة ومتابعة تنفيذها، ومناقشة كل ما هو مرتبط بالنشاط الرياضي المحلي لأصحاب الهمم، والمستجدات المتعلقة بمشاركة أبطال الإمارات في الاستحقاقات المقبلة.

وقدم محمد فاضل الهاملي، الشكر إلى معالي الدكتور أحمد بن عبد الله حميد بالهول الفلاسي وزير التربية والتعليم، رئيس الهيئة العامة للرياضة، على إصدار قرار تشكيل مجلس إدارة اللجنة في دورتها الجديدة.

وعبر محمد فاضل الهاملي رئيس مجلس إدارة اللجنة البارالمبية الوطنية، عن أمنياته بالتوفيق للجنة بعد قرار تشكيلها الجديد ضمن خططها الرامية لوضع «رياضة أصحاب الهمم» في المكانة التي تستحقها على مختلف المستويات سواء المحلية أو الإقليمي وكذلك الدولية.

وقال: «الاجتماع الأول تضمن توزيع المناصب الإدارية ورئاسة اللجان النوعية، تحقيقاً للأهداف الإستراتيجية التي نعمل في ضوئها، وتحديد الأهداف التي نسعى إلى تحقيقها، خاصة أن سقف الطموحات الموضوع لنا الفترة المقبلة كبير، وهو ما يزيد من مسؤولياتنا».

وأضاف: «الدعم الكبير الذي توليه القيادة لرياضة أصحاب الهمم تحتم علينا وضع سقف طموحات كبيرة لأبنائها من هذه الفئة، خاصة أننا وخلال الفترة الماضية حققنا العديد من الإنجازات والبطولات والميداليات الدولية، وهو ما يتوجب علينا الحفاظ على هذه المكانة والعمل جاهدين على تحقيق المزيد من النجاحات».

وأوضح أن اللجان النوعية بالبارالمبية التي تم تشكيلها ستكون مختصة بتحقيق مهام وأهداف معينة، مشيراً إلى أن أعضاء اللجان على قدر المسؤولية المكلفين بها ومتفهمين لمهامهم المنوط القيام بها.

وأكد على أن عمل اللجنة البارالمبية الحالي يعد مرحلة تكميلية لمرحلة التأسيس، أملاً بمزيد التعاون الرياضي من أجل تحقيق مصلحة الرياضة الإماراتية وتحقيق طموحات القيادة السياسية في تشريف رياضتنا بمختلف فئاتها ونوعياتها ورفع علم الدولة في المسابقات والبطولات الخارجية.