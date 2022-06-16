مجموعة سيتي تقترب من الاستحواذ على باليرمو

روما (أ ف ب)

ذكرت وسائل إعلام إيطالية أن مجموعة السيتي لكرة القدم، المالكة لعديد الأندية بينها مانشستر سيتي الإنجليزي، ترغب في الاستحواذ على نادي باليرمو العائد للتو إلى دوري الدرجة الثانية.

وكتبت صحيفة "لا جازيتا ديلو سبورت" أن "المفاوضات بشأن بيع باليرمو لمجموعة السيتي لكرة القدم تتقدم بخطوات كبيرة، بينما اعتبرت قناة "سكاي سبورت" أن "الصفقة يمكن إبرامها في الأيام المقبلة".

وأشارت إلى أن رئيس نادي صقلية رجل الأعمال داريو ميري يمكن أن يحتفظ بحصة قليلة في مشروع الاستحواذ الذي تمت مناقشته لأشهر عدة.

وكان ميري واحداً من مجموعة من المستثمرين الذين استحوذوا على النادي في عام 2019، بعد إعلان إفلاسه وهبوطه إلى الدرجة الرابعة.

ولم يكشف النادي عن ردة فعله بخصوص هذا الأنباء حتى الآن.

وصعد باليرمو، النادي الذي لعب في دوري الدرجة الأولى حتى عام 2017، ودافع عن ألوانه على الخصوص الأرجنتينيان خافيير باستوري وباولو ديبالا والأوروجوياني إدينسون كافاني، إلى دوري الدرجة الثالثة في عام 2020، قبل أن يحجز بطاقة العودة إلى الدرجة الثانية هذا الموسم، بفوزه على بادوفا في الملحق الفاصل.

ويملك صندوق مجموعة سيتي لكرة القدم، سيطرة كاملة أو جزئية على 11 ناديًا، حسب موقعه على شبكة الإنترنت، بينها مانشستر سيتي وتروا الفرنسي وجيرونا الإسباني ولوميل البلجيكي ونيويورك سيتي الأميركي وملبورن سيتي الأسترالي ويوكوهاما مارينوس الياباني وشوانج الصيني.