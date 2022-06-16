«إحراز» يتصدر ترشيحات رابع أيام رويال أسكوت



محمد حسن (دبي)

تخوض خيول الإمارات عصر الغد بمضمار أسكوت العريق، مواجهات قوية ضمن فعاليات اليوم الرابع لمهرجان رويال أسكوت، والذي يضم مجموعة من السباقات المميزة أبرزها سباقا الفئة الأولى كمونولث كب وكورنيشن ستيكس.

ويستقطب سباق كومنولث كب لمسافة 1200 متر للفئة الأولى، 20 خيلاً ويمثل الإمارات «إحراز» لشادويل، و«بيرفكت باور» للشيخ راشد بن دلموك آل مكتوم، بالإضافة إلى الجواد «هلا هلا أثماني» لجابر عبد الله.

ويشارك «أوتومان فليت»، بإشراف شارلي أبلبي، بسباق كينج إدوارد السابع ستيكس للفئة الثانية، بعد أداء قوي في فيرواي ستيكس ليستد في نيوماركت في منتصف مايو.

ويستهل الحفل بسباق الباني ستيكس للمهرات لمسافة 1200 متر للفئة الثالثة، بمشاركة المهرة الناشئة «موج» لجودلفين، بإشراف سعيد بن سرور، بجانب «الفينيا» للشيخ محمد بن عبيد آل مكتوم.

ويشهد سباق دوك أوف ادنبره ستيكس، لمسافة 2400 متر، ثنائي جودلفين «بريليانت لايت» بإشراف سعيد بن سرور، و«تراولرمان» بإشراف جون وثادي جوسدن.

ويشهد سباق ساندرينجهام هانديكاب على مسافة الميل، وفرة عددية ونوعية لخيول الإمارات يتقدمها «زنبق» لشادويل، بجانب «واشرا» لسمو الشيخ أحمد بن راشد آل مكتوم، ومن خيول الإمارات المتحدية في الشوط «اينت بيثاني» للشيخ سعيد بن محمد القاسمي، و«جولدن سبايس» لعبد الله المنصوري، و«منوة» لأحمد بن طوق.