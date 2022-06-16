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حارب عبدالله: جائزة أفضل لاعب آسيوي على رأس طموحاتي
حارب عبدالله: جائزة أفضل لاعب آسيوي على رأس طموحاتي
16 يونيو 2022 12:30

دبي (وام)

 أكد حارب عبد الله سهيل لاعب شباب الأهلي ومنتخبنا الوطني، أن القادم سيكون أفضل للمنتخب رغم الإخفاق في التأهل إلى نهائيات كأس العالم 2022، عقب الخسارة أمام أستراليا في لقاء الملحق الآسيوي ضمن مشوار التصفيات، والذي أقيم بداية الشهر الجاري. 

واعتبر حارب سهيل أن عدم التأهل ليس نهاية المطاف، خاصة أن الجيل الحالي به مجموعة مميزة من اللاعبين، القادرين على تحقيق الأفضل خلال الفترة المقبلة، حيث ينتظر المنتخب المنافسة في العديد من البطولات من بينها كأس آسيا 2023، وكأس الخليج العربي، وكأس غرب آسيا. 

وأوضح نجم منتخب الإمارات أن حصوله على جائزة «نجم المستقبل» خلال مباراة الإمارات وأستراليا بالملحق الآسيوي، شرف كبير ودافع له لتقديم الأفضل خلال الفترة المقبلة، مؤكداً أن كل اللاعبين قدموا ما لديهم خلال المباراة ولم يقصروا في الأداء، حيث كان المنتخب نداً قوياً لنظيره الأسترالي بل وتفوق عليه في بعض الفترات من اللقاء. 

وروى ما دار في غرفة الملابس عقب مباراة أستراليا.. مؤكداً أن الحزن سيطر على الجميع، إلا أنهم الجميع اتفقوا على أن ما حدث من الممكن أن يكون خيراً لمنتخبنا الوطني ودرساً للفترة المقبلة، حتى يعمل الجميع بشكل أفضل، وأن الخير ينتظرنا بالصعود مباشرة إلى مونديال 2026. 

وأكد أن فريقه سينافس الموسم المقبل على كافة البطولات، وأن ما حدث خلال الفترة الماضية كان لأسباب عدة منها الإصابات، إلا أن الفريق لا يزال أمامه الكثير الذي يمكن أن يقدمه في الموسم المقبل، في ظل الإعداد الجيد والدعم الكبير من الإدارة في الوقت الحالي، وترتيب الأوضاع بشكل يعكس الحرص على المنافسة على كل البطولات، كما تحدث حارب عن رأيه في الاحتراف الخارجي، مؤكداً أنه تلقى بعض العروض الأوروبية، لكنه يرتبط بعقد مع ناديه شباب الأهلي ويضع كل تركيزه معه حالياً. وفيما يتعلق بعدم المشاركة كلاعب أساسي في أغلب مباريات فريقه شباب الأهلي الموسم الماضي.
قال سهيل: راضٍ تماماً عن وضعي في فريق شباب الأهلي، ولا تشغلني المشاركة أساسياً أو التواجد على دكة الاحتياط بقدر ما يشغلني تقديم الأفضل للفريق في كافة المباريات والبطولات في كل مرة أتواجد فيها في الملعب. 

وتابع: ثقتي بنفسي كبيرة وهو الأمر الذي أضعه دائماً نصب عيني لمواصلة مشواري بتحقيق هدفي والوصول لأبعد نقطة، وطموحي كبير في أن أكون أفضل لاعب في آسيا وأن أحقق الألقاب والبطولات مع شباب الأهلي والمنتخب الوطني. 

وتمنى أن يتواجد معه في الفريق عبد الله رمضان لاعب الجزيرة ومنتخب الإمارات، مؤكداً أنه من أقرب اللاعبين إلى قلبه ودائماً ما يعملان على تقديم أفضل ما لديهما مع المنتخب بجانب زملائهم. 

وتحدث اللاعب عن علاقته بوالده عبد الله سهيل لاعب منتخب الإمارات السابق ونادي الشارقة، مؤكداً أنه خير داعم وسند له، وأنه دائماً ما يقدم لي النصح والإرشاد من أجل السير على الطريق الصحيح. وأكد حارب سهيل أن الدوري الإماراتي يعد من أفضل الدوريات في آسيا ولديه كل مقومات النجاح، ولكن لابد من العمل بشكل أكبر مع تجربة الاحتراف، من خلال تفريغ اللاعبين حتى تتوافر فرص تحسين مستوى المنافسة، وليقدم جميع اللاعبين أفضل ما لديهم. وعن متابعته للدوريات الأوروبية..
وأضاف: «كرة القدم بها الكثير من التضحيات حتى يصل اللاعب إلى المكانة الصحيحة التي تؤهله إلى تحقيق الإنجازات، وأنا أتفهم ذلك جيدا وأضعه أمامي من أجل الوصول إلى هدفي.»

حارب عبدالله سهيل
شباب الأهلي
كأس العالم 2022
أستراليا
منتخب الإمارات
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