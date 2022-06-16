«آسيا 2023».. ظهور أول وعودة وغياب أزرق!

سلطان آل علي (دبي)

انتهت التصفيات المؤهلة إلى كأس آسيا 2023 بتأهل 11 منتخباً ليكتمل عدد المنتخبات الـ24 في البطولة المنتظرة، والتي لا يُعرَف تاريخ إقامتها ولا حتى البلد المستضيفة لها.

وقد شهدت مباريات الجولة الأخيرة الإعلان عن تأهل منتخبات بعد غياب طويل عن المسابقة.

أولها منتخب هونج كونج والذي يشارك لثاني مرة بعد 54 سنة! حيث كانت المشاركة الأخيرة في نسخة 1968. ويعود كذلك منتخبا إندونيسيا وماليزيا إلى الظهور مجدداً لأول مرة منذ 2007، والتي كانت استضافتها من المنتخبين إضافة إلى تايلاند وفيتنام. ويعد هذا أول تأهل «فعلي» لماليزيا منذ نسخة 1980 قبل 42 سنة. أما إندونيسيا فهذا يعتبر التأهل الأول له منذ نسخة 2004 في الصين.

وستشهد النسخة الجديدة مشاركة منتخب طاجيكستان لأول مرة في تاريخه على الإطلاق. هذا المنتخب الذي شارك في 4 تصفيات سابقة ولم يستطع التأهل إلى نهائيات كأس آسيا، تمكّن أخيراً من الوصول بعد انتظار 28 سنة، حيث تأسس المنتخب الأول في عام 1994.

أما الغياب الأكبر، فيبقى المنتخب الكويتي غصة كبيرة بغيابه للمرة الثانية على التوالي عن نهائيات كأس آسيا في 2019 و2023، وهو الأمر الذي يحدث للمرة الأولى في تاريخ الأزرق. وقد استضافت الكويت مجموعة المنتخب بتواجد الأردن ونيبال وإندونيسيا، غير أنّه لم يتمكن من التأهل حتى في المركز الثاني.