24 لاعباً في قائمة «شباب السلة» استعداداً لـ «العربية» و«الآسيوية»



علي معالي (دبي)

اختار الجهاز الفني لمنتخب الشباب لكرة السلة 24 لاعباً في القائمة الأولية، استعداداً للاستحقاقات المقبلة ما بين البطولة العربية بالقاهرة، وتصفيات الخليج المؤهلة لنهائيات آسيا بدبي، وتضم القائمة: زايد عبدالرحمن عبدالله، محمد سعيد عبدالله، منصور عبدالله سعيد، زايد طارق السيد من نادي الوحدة، وراكان عبدالله ربيع، سعيد علي أحمد (نادي بني ياس)، وسالم فاضل الشامسي، راكان غانم الشمري (نادي العين)، وسيف حامد محمد، عبدالعزيز خليفة عبدالله (نادي الوصل)، وحسين خالد ناصر (شباب الأهلي)، وسعيد هاشل، محمد عبدالله جابر، راشد عبدالحكيم، خالد خميس جمعة، زايد توفيق الجسمي، خليفة توفيق الجسمي(نادي الشارقة)، وحسين إبراهيم السيد، حسين حبيب عباس، حمد محمود صالح، علي أحمد علي، عمر إسماعيل درويش، عبدالله محمود حسين (نادي النصر)، ومنصور صقر الحمادي (نادي خورفكان).

ويضم الجهاز الفني كل من: سالم عتيق مدرباً ويعاونه أيوب أحمد وجاسم عبدالرضا، والجهاز الإداري من راشد النقبي مديرا للمنتخبات الوطنية وعلي الحمادي إدارياً.

يبدأ تجمع المنتخب اليوم بفندق سيتي سيزن في دبي عصراً، على أن يبدأ الفريق تدريباته في السادسة والنصف مساء على صالة صلاح الدين في دبي، ويستمر المعسكر لمدة أسبوعين، على أن يتم الاستقرار على 14 لاعباً في نهاية المعسكر ليخوض بهم البطولات المقبلة.

وتعتبر هذه الفترة مهمة للغاية في تجهيز لاعبي المنتخب للمرحلة المقبلة التي تشهد سباقاً على جبهتين، الأولى بالمشاركة في البطولة العربية المقرر إقامتها في القاهرة خلال الفترة من 14 حتى 21 من يوليو المقبل، وتليها البطولة الخليجية بدبي خلال الفترة من 26 يوليو حتى 6 أغسطس المقبلين، ويستمر المعسكر الحالي حتى يوم 23 من الشهر الجاري.

ويضم منتخب هذه المرحلة مجموعة من المواهب الجيدة التي ينتظر لها مستقبل متميز مع اللعبة، ومنهم عبدالعزيز خليفة لاعب الوصل وحامل لقب كأس الشباب، وصاحب أشهر رمية ثلاثية هذا الموسم في المباراة النهائية ضد الشارقة، والتي جعلت المباراة ينقلب ميزانها من الشارقة إلى تتويج الوصل بلقب الكأس.

كما يعتبر أكبر عدد من اللاعبين في قائمة المنتخب الحالية مناصفة بين الشارقة والنصر بواقع 6 لاعبين من كل ناد، في حين يتواجد من فريق الوحدة 4 لاعبين وهي نسبة مرتفعة وجيدة أيضاً، ومن خورفكان مفاجأة هذا الموسم في المراحل السنية يتواجد لاعب واحد.