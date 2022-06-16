عبدالسلام محمد: طموحات كبيرة لكلباء في الموسم الجديد



فيصل النقبي (كلباء)

شكر المدافع عبدالسلام محمد شركة كلباء لكرة القدم والجهاز الفني والإداري واللاعبين وجماهير النمور على الدعم الكبير الذي وجده طوال الموسم مما ساهم بشكل كبير في نجاح موسمه وتوج ذلك بالانضمام لصفوف منتخبنا الوطني، وقال بأنه يأمل مواصلة الأداء القوي خلال الموسم القادم بعد تأكد بقاءه مع الفريق وتجديد عقده، حيث أوضح بان طموحاته كبيرة سواء مع النادي أو المنتخب، حيث اطمح إلى ارتداء شعار المنتخب وتقديم افضل أداء.

وقال بأنه اختار «النمور» لثقته التامة بأنه قادر على تحقيق طموحاته معهم خلال الأعوام القادمة لافتاً إلى عوامل كثيرة ساعدته على اتخاذ القرار المناسب بالاستمرار، ومنها تعامل الجميع كأسرة واحدة مما حفز اللاعبين على أداء أفضل، وقال إنه جاهز لتقديم أفضل ما لديه في الموسم القادم تحت القيادة الفنية للمدرب الإيراني فرهاد مجيدي مدرب النمور الجديد.

يذكر بأن عبدالسلام قدم موسماً ناجحاً مع النمور حيث شارك في 23 مباراة ولعب 2058 دقيقة وسجل هدفاً للفريق.