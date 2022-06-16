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«كلاي».. غريزة الحسم!
«كلاي».. غريزة الحسم!
16 يونيو 2022 13:00

واشنطن (رويترز)

حصل كلاي طومسون لاعب جولدن ستايت وريورز على لقب «كلاي المباراة السادسة»، بسبب أدائه الرائع في تلك المباريات الحاسمة، لكنه قال إنه لا يتطلع إلى فرض هذا الأمر في المباراة السادسة من نهائي دوري كرة السلة الأميركي للمحترفين.
وكان طومسون يعد نفسه بشكل متصاعد خلال هذه السلسلة، وسنحت الفرصة لوريورز للفوز على بوسطن سيلتيكس في طريقه للفوز بلقبه الرابع في ثماني سنوات.
وبات جولدن ستايت وريورز على بُعد انتصار واحد من لقب الدوري، حيث يتقدم 3-2 في السلسلة التي تحسم على أساس الأفضل في سبع مباريات، قبل أن يحل ضيفاً على بوسطن الليلة.
وهذه هي المرة الأولى التي يخسر فيها سيلتيكس مباراتين متتاليتين في الأدوار الإقصائية هذا الموسم.
وقال طومسون للصحفيين: من الواضح أنه لقب اكتسبته وأريد أن ارتقي إليه. في الوقت نفسه، لا أريد أن أذهب إلى هناك وألعب كما لو كنت بطلاً. سأكون على طبيعتي، أفعل ما كنت أفعله في المباريات القليلة الماضية. أعلم أن الفوز سيمنحنا اللقب.
ويخطط طومسون للاستفادة من غريزة الحسم، والتي قال إنها تعني اللعب «بكثافة وقوة وإرادة لا تصدق».
وحقق طومسون في المتوسط أكثر من 20 نقطة وسدد ما يقرب من 50% من خارج قوس الثلاث نقاط في 12 مباراة سادسة خاضها في مسيرته.
وفي ذكرى لا تنسى سجل كلاي 41 نقطة و11 رمية ثلاثية، ليقود وريورز إلى انتفاضة مثيرة على حساب أوكلاهوما سيتي ثاندر في نهائي القسم الغربي عام 2016.
وقال زميله ستيفن كري: كلاي المباراة السادسة، لا أعرف كيف كان قادراً على القيام بذلك. لديه موهبة في هذا النوع من اللحظات الكبيرة. يملك فرصة أخرى ليضيف إلى تلك الحكاية الليلة.

دوري السلة الأميركي للمحترفين
جولدن ستايت ووريورز
فريق بوسطن سيلتيكس
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