الحمادي: التأهل لـ «مونديال الإلكترونية» نقلة نوعية



رضا سليم (دبي)



أعرب سالم الحمادي لاعب منتخب كرة القدم الإلكترونية عن سعادته بالتأهل إلى كأس العالم التي ستقام في العاصمة الدنماركية كوبنهاجن الشهر المقبل مؤكدا أن اسم الإمارات مسؤولية كبيرة ودائما يسعى جميع الأبطال أن يكونوا في المركز الأول وقال: «التأهل كان حلماً وحققناه والجميع لم يقصر سواء لاعبين أو جهاز فني وإداري ويكفي أن علي الحمادي الذي لعب بدلا مني أمام الكويت، وهي مباراة التأهل قدم مباراة متميزة رغم أنها الرسمية الأولى له».

أضاف: الطموحات كبيرة في المونديال ونريد أن نترك بصمة إماراتية في الحدث العالمي ومع انتهاء التصفيات طلبت من المدرب أن يحدد نقاط ضعفي كي أعمل عليها وبشكل عام الفرحة كانت كبيرة والاحتفالية على مواقع التواصل بتأهل الإمارات وهو ما أسعدنا ويكفي أن تهنئة الاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا» بتأهلنا بجانب أن التصفيات كانت منقولة على شبكة الإنترنت وأيضاً مراسم التتويج.

وعاد للحديث عن مباراة الكويت الحاسمة، وقال: «كانت الرغبة قوية في الفوز على الأزرق خاصة أننا لم نفز عليهم في دور المجموعات حيث خسرنا في الذهاب وتعادلنا في الإياب وكان قرار المدرب الباكستاني سيد سلمان بمشاركة علي الحمادي بدلاً مني صائباً لأنه أربك حسابات المنافس، وقبل المباراة جلسنا مع المدرب وعرض لنا فيديو لمدة 45 دقيقة عن طريقة لعب الأزرق الكويتي ونقاط القوة والضعف، والحقيقة أن المدرب له دور كبير في التأهل وتصدر التصفيات».

ونوه إلى التأهل للمونديال نقلة نوعية والمنتخب يحتاج لاهتمام أكثر من الجماهير لأن هذه اللعبة ذهنية وليس كما يدعي البعض أنها ترفيهية كما نحتاج إلى بطولات كثيرة من شأنها أن تجذب اللاعبين والجمهور ويصبح لها قاعدة كبيرة، وهناك بطولات ينظمها عدد من دول الخليج ولها صيت كبير وجوائز عالية كما أن نحتاج إلى اهتمام إعلامي لأننا بعد التأهل للمونديال تابعنا الخبر على مواقع التواصل ولم تكن صورتنا بل صورة قديمة لمجموعة من اللاعبين ليس من بينهم أي لاعب شارك في التصفيات.

وأوضح أن الدعم المادي يأتي في المراتب الأولى من الاهتمام ونريد أن نسير في نفس اتجاه الدوريات الخليجية التي تقدم جوائز ومبالغ مالية كبيرة وعلى سبيل المثال في الدوري السعودي الذي يوجد به مساعد الدوسري أفضل لاعب في العالم يحصل اللاعب بطل الدوري على جائزة مالية قدرها 90 ألف ريال فيما يحصل بطل الدوري لدينا على 15 ألف درهم.

واختتم قائلاً: «الحقيقة أننا شعرنا بقيمة ما حققناه في التصفيات بالاهتمام الكبير ولعل هذا الأمر يحفزنا إلى أن نقدم مستويات عالية في المونديال ولابد أن نشيد بمدربنا سيد سلمان الذي غير فكرنا وقادنا للتأهل ونثق من الآن أن الإمارات سيكون لها بصمة في المونديال».