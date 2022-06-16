«الدواثلون» يبحث عن ميدالية في «عالمية برمنجهام»



دبي (الاتحاد)



يشارك ثنائي منتخبنا الوطني للترايثلون سعود الزعابي وفارس الزعابي في مسابقة الدواثلون بدورة الألعاب العالمية التي تستضيفها برمنجهام بالولايات المتحدة الأميركية اعتبارا من 16 يوليو المقبل والتي تقام في «ريل رود بارك» بمشاركة 39 لاعباً من مختلف دول العالم.

وتشهد المسابقة إقامة 3 سباقات بواقع 10 كم للجري و40 للدراجات ثم 5 كم عدو مجدداً بنظام مسابقات النخبة، إذ تشهد المنافسات تواجد أفضل العناصر المصنفة عالمياً لاسيما اللاعبين المشاركين من فرنسا وإسبانيا.

وأكد سعود الزعابي أنه يتم خلال الفترة الحالية تكثيف التدريبات والتركيز على كافة النواحي الفنية بعد مشاركته الأخيرة ببطولة العالم للدواثلون والتي لم يحالفه الحظ فيها عقب تعطل دراجته، مما حال دون استكمال المنافسة، مشيراً إلى أنه شارك في العديد من المحافل سواءً داخل الدولة أو خارجها قبل أن يتحول إلى سباقات النخبة التي زادت من نسبة التحمل والقوة، لاسيما في البطولة الآسيوية الأخيرة التي نجح خلالها من مجاراة اللاعبين الآسيويين وحجز بطاقة التأهل إلى الحدث العالمي.

وأشار الزعابي إلى أنه بمجرد النجاح في التأهل إلى الألعاب العالمية بعد تحقيق المركز الرابع في البطولة الآسيوية للدواثلون التي استضافتها مملكة البحرين مارس الماضي وضع خطة برفقة المدرب من أجل الاستعداد المسبق والظهور في الحدث بالصورة المنشودة، بعدما انخرط أغلب الرياضيين المشاركين في معسكرات للإعداد للدورة وقد بدا ذلك واضحاً خلال بطولة العالم برومانيا وتركيز جميع الفرق الرياضية من أجل التعرف على مستويات بعضها البعض وبناء الخطط الفنية التي سيتم تطبيقها خلال فعاليات الدورة.

وأوضح الزعابي أن حظوظ الإمارات قائمة للمنافسة على ميدالية في مسابقة الدواثلون خلال الدورة العالمية، مثمناً دعم جميع الجهات الرياضية وهي اللجنة الأولمبية الوطنية والهيئة العامة للرياضة واتحاد الترايثلون الذي حرص على خوضه لجميع الاستحقاقات برفقة زميله فارس الزعابي الذي حل رابعاً ببطولة العالم الأخيرة برومانيا، وذلك بهدف اكتساب المزيد من الخبرات، إضافة إلى تقدمه بالشكر لنادي الوصل وفريق الشعفار للدراجات حيث تتكاتف الجهود من أجل ذات الهدف وهو إنجاح المشاركة الإماراتية في الحدث العالمي الكبير.