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سعود بن عبدالعزيز: مكرمة سلطان تحفز «أذكياء الشطرنج»
سعود بن عبدالعزيز: مكرمة سلطان تحفز «أذكياء الشطرنج»
16 يونيو 2022 11:45


الشارقة (الاتحاد)


تقدم الشيخ سعود بن عبد العزيز المعلا رئيس نادي الشارقة الثقافي للشطرنج رئيس الاتحاد العربي للعبة بأسمى آيات الشكر والامتنان لصاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة على المكرمة السخيّة التي قدمها سموه لأندية الإمارة تقديراً لعطائها وتحفيزاً للاعبيها لمواصلة تحقيق الألقاب والإنجازات.
وأكد أن مكارم صاحب السمو حاكم الشارقة لا تتوقف وتدفعنا دائماً للعمل باستمرار وتحفزنا لتحقيق الإنجازات المحلية والعربية والدولية وهذه المكرمة تعتبر حافزاً ودافعاً لكل أبناء النادي للمحافظة على ما حققوه من إنجازات تصب في تطور رياضة الإمارات، والنادي يعمل جاهداً لتحقيق الأهداف المرسومة له سواء من خلال تحقيق الإنجازات أو استضافة البطولات الدولية التي تمثل وجهة للإمارة الباسمة.
أضاف: «اهتمام صاحب السمو حاكم الشارقة المستمر بأبنائه الرياضيين ومكارمه السخية تزيد من حرص مجالس إدارات الأندية للعمل الجاد لرفعة وتطور الرياضة في الإمارة التي تمتلك الإمكانيات والبنى التحتية والبيئة الرياضية المثالية لتحقيق الأهداف المنشودة، كما أن هذا الاهتمام يمثل مسؤولية كبيرة ليس فقط على إدارات الأندية بل أيضاً على اللاعبين والأجهزة الفنية والإدارية لمواصلة تحقيق الإنجازات ورفع علم الدولة في المحافل الخارجية وهو الهدف الأسمى لجميع الرياضيين».

الشطرنج
نادي الشارقة الثقافي للشطرنج
سعود بن عبدالعزيز المعلا
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