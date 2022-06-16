البحريني مدن على «خط عجمان»



رضا سليم (دبي)



خاطب نادي عجمان نظيره الرفاع البحريني للتعاقد مع الجناح الدولي البحريني علي مدن «26 عاما» الذي لعب لفريق العروبة في الموسم المنتهي على سبيل الإعارة وقدم مستوى متميزاً رغم الهبوط لدوري الدرجة الأولى، حيث لعب 2137 دقيقة خلال 25 مباراة وسجل 7 أهداف من أصل 25 هدفاً سجلها الفريق طوال الموسم كما يعد الموسم المنتهي هو الأفضل له في مسيرته التي خاضها مع الرفاع والنجمة والشباب، وسعى عدد من الأندية بدوري أدنوك للمحترفين للتعاقد مع اللاعب الذي لم يتحدد مصيره حتى الآن.

وتنتظر إدارة النادي البرتقالي الرد البحريني لوضع ملامح الأجانب في الموسم الجديد خاصة أن الإدارة لم تحسم كافة الملفات حيث يستمر التونسي فراس بالعربي وتم التجديد للمغربي وليد أزارو لموسمين ولم يتم حسم تجديد التعاقد مع السلوفيني ميرال مدافع الفريق في الوقت الذي يتردد أن عجمان طلب استعارة المدافع الدولي التونسي ياسين مرياح «28 عاماً» من نادي العين.

في الوقت نفسه خرج المغربي عصام سحيتيت من قائمة اللاعبين المقيمين بالفريق بعد انتهاء عقده مع النادي كما لم يتحدد موقف استعارة البرازيلي لياندرو الذي عاد إلى ناديه شباب الأهلي بعدما دخل عدد من الأندية على خط المفاوضات لشراء اللاعب وتنتظر إدارة النادي رد إدارة الفرسان لتجديد الإعارة من عدمه إلا أن إدارة البرتقالي تبحث عن البديل.

على جانب آخر، أبرز الحساب الرسمي للنادي في تويتر أفضل الهدافين في الفريق الأول والرديف حيث جاء التونسي فراس بالعربي في المقدمة بعدما سجل 12 هدفاً في 25 مباراة وبنسبة 34.2% من أهداف الفريق الـ 35 على مدار الموسم فيما أحرز الصاعد خليفة الشيباني نسبة 25.5% من مجموع أهداف الرديف برصيد 11 هدفاً.