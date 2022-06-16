مستقبل أسينسيو في الريال «غامض» !

أنور إبراهيم (القاهرة)

حرص الجناح الإسباني ماركو إسينسيو لاعب ريال مدريد على حضور حفل توديع زميله البرازيلي مارسيلو ومعانقته عناقاً حاراً، قبل أن ينطلق في إجازته الصيفية السنوية، التي من المقرر أن يعود منها قبل 8 يوليو القادم موعد بدء تدريبات الفريق في «فالديبيباس» مركز تدريب «الميرينجي»، ولكن إسينسيو لا يعرف حتى الآن ما إذا كان سيستمر لاعباً في الريال حتى نهاية عقده في صيف 2023، أم سيرحل هذا الصيف لخوض تجربة جديدة في مكان آخر، بل إن النادي لم يصدر عنه أي تصريح أو تلميح يتعلق بمستقبل هذا اللاعب، وكان إسينسيو جدد عقده في 2017، وقام بتغيير وكيل أعماله هوراشيو جاجيوني، وإختار بدلاً منه خورخي مينديش.

وذكرت مصادر صحفية إسبانية إن كل الشواهد تشير إلى أن إسينسيو سيغادر الريال وإن كانت الأولوية بالنسبة له شخصياً، هي البقاء في السانتياجو برنابيو، وإنه على استعداد لتمديد عقده.

وأوضحت المصادر نفسها إنه كان اتفق مع إدارة النادي على إجراء مفاوضات بعد إنتهاء مباريات المنتخب الإسباني في دوري الأمم الأوروبية التي أقيمت خلال شهر يونيو الجاري.

ويردد إسينسيو في مجالسه الخاصة إن أداءه في الموسم المنتهي يؤهله لتجديد عقده والحصول على زيادة في راتبه، إذ يحصل حالياً على 5و3 مليون يورو، ما يضعه في الثلث الأدنى من اللاعبين الذين يحصلون على أقل الرواتب في ريال مدريد، ويعترف إسينسيو بأن راتبه لا يتناسب مع وضعه كثالث هدافي الفريق خلال موسم 21/2022.

وكانت مصادر صحفية إيطالية أشارت إلى أن إسينسيو مطلوب في الدوري الإيطالي «الكالشيو»، وتحديداً في إيه سي ميلان، وإن أسطورة الميلان باولو مالديني المدير الرياضي تحدث مع مواطنه كارلو أنشيلوتي المدير الفني للريال في هذا الأمر، من دون أن يتحول ذلك إلى مفاوضات رسمية.

يذكر أن ماركو أسينسيو المولود في 21 يناير1996«26عاماً» بدأ مسيرته الاحترافية في ريال مايوركا في 2013، ووقع لريال مدريد في ديسمبر2014 مقابل 5و3 مليون يورو، ولكنه أعير مرتين الأولى لناديه السابق والثانية لإسبانيول، ليعود بعدها للريال في موسم 16/2017، ليحقق معه أربع بطولات دفعة واحدة بينها دوري الأبطال والدوري الإسباني «الليجا».

وتعرض أسينسيو لإصابة قوية في ركبته في 24 يوليو 2019، وأجرى بسببها جراحة الرباط الصليبي التي أبعدته طويلاً عن الملاعب. وتدرج أسينسيو في جميع منتخبات الناشئين والشباب الإسبانية وتم تصعيده للمنتخب الأول في 2016، وشارك في كأس العالم بروسيا 2018، وخرج منتخب الروخا من دور الـ 16.



