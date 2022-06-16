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دي يونج: لماذا أرحل.. أنا في أفضل نادٍ!
دي يونج: لماذا أرحل.. أنا في أفضل نادٍ!
16 يونيو 2022 11:15

أنور إبراهيم (القاهرة) 

لم تتوقف محاولات مانشستر يونايتد الإنجليزي من أجل الحصول على خدمات نجم خط الوسط الهولندي فرينكي دي يونج لاعب برشلونة الإسباني هذا الصيف، استجابة لرغبة مواطنه إيريك تين هاج المدير الفني الجديد للشياطين الحمر، والذي كان يدرب دي يونج عندما كان لاعباً في أياكس أمستردام.
ولم يتوقع هذا النجم الدولي الهولندي الشاب أن يعيش صيفاً غريباً وأن يرى اسمه على أغلفة الصحافة الإسبانية والإنجليزية، باعتباره «الصيد الثمين» الذي ينتظره مانشستر يونايتد في سوق الانتقالات الصيفية التي تبدأ رسمياً أول يوليو القادم.
وهناك توافق شديد بين طموح اليونايتد في ضم دي يونج، ورغبة البارسا في بيعه، وفتح هذا الأخير الباب للاستماع إلى عرض النادي الإنجليزي، على أمل حل المشكلات المالية المتراكمة التي يعاني منها النادي الكتالوني، والتي كانت سبباً في عرقلة عقد صفقات جديدة في الكامب نو وبوجه خاص صفقة النجم البولندي الهداف روبرت ليفاندوفسكي، إذ أن المقابل الذي كان من الممكن أن يحصل عليه برشلونة نظير بيع دي يونج يسمح بتسهيل إنهاء صفقة «ليفا».
وتحدثت الصحافة الإنجليزية عن عرض قيمته 80 مليون يورو، تقدم به اليونايتد ولكن المشكلة مازالت قائمة فيما يتعلق بإتمام هذه الصفقة نظراً لتمسك دي يونج بالبقاء في الكامب نو، ورفضه المغادرة، لدرجة إنه قال ذلك صراحة أكثر من مرة بل وأكده مجدداً ووقع على صيغة تحمل هذا المعنى في صحيفة موندو ديبورتيفو الكتالونية واعترف لها قائلاً: شيء رائع ومفرح جداً أن تهتم بك أندية كبيرة، ولكنني موجود بالفعل في أفضل نادٍ في العالم، فلماذا أرحل؟!.
فرينكي دي يونج المولود في 12مايو 1997 «25 عاماً» بدأ مسيرته الاحترافية في نادي «فيلم 2 تيلبورج» عام 2015، ثم انتقل في العام التالي مباشرة إلى أياكس وقدم أوراق اعتماده لاعباً متميزاً وموهوباً، بل من أفضل لاعبي الوسط الشباب. 

وفي يوليو 2019 انتقل إلى برشلونة في صفقة قيمتها 75 مليون يورو. وتدرج دي يونج في جميع المراحل السنية لمنتخبات الناشئين والشباب تحت 15 و18و19و21 سنة، وتم تصعيده للمنتخب«البرتقالي» الأول في سبتمبر2018.

فرينكي دي يونج
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