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النيابة السويسرية تطالب بسجن بلاتر وبلاتيني 20 شهراً
بلاتر وبلاتيني (أرشيفية)
15 يونيو 2022 22:59

بيلينتسونا (أ ف ب)

طلب مكتب المدعي العام السويسري، عقوبة السجن لمدة سنة وثمانية أشهر مع وقف التنفيذ، بحق الفرنسي ميشيل بلاتيني الرئيس السابق للاتحاد الأوروبي لكرة القدم «يويفا»، والسويسري جوزيف بلاتر الرئيس السابق للاتحاد الدولي «فيفا»، على خلفية الاحتيال على الاتحاد الدولي لكرة القدم من خلال الحصول على تعويض غير مبرر بقيمة مليوني فرنك سويسري (1.8 مليون يورو) لصالح نجم كرة القدم السابق.
وتصدر المحكمة الجنائية الفيدرالية في بيلينتسونا قرارها في 8 يوليو المقبل في القضية التي دمرت الحياة المهنية للرجلين، حيث من الممكن أن تصل العقوبة إلى السجن لمدة خمس سنوات.

جوزيف بلاتر
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ميشيل بلاتيني
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