رئيس اتحاد الطائرة يرد على «تهديدات الأندية»: نتمسك بالتعديلات و«التراجع» مستحيل!

معتصم عبدالله (دبي)

أكد عبدالله جمعة الدرمكي رئيس مجلس إدارة اتحاد الكرة الطائرة، التمسك بالتعديلات المعلنة من الاتحاد حول «مشاركات اللاعبين الأجانب والمقيمين والمواليد» في الموسم الجديد ( 2022- 2023)، مشدداً على أن التغييرات الجديدة تخدم اللعبة في الوقت الذي تبحث فيه بعض الأندية عن مصالحها الشخصية على حساب المنتخبات الوطنية.

وهددت أندية في «دوري الرجال لكرة الطائرة»، بالانسحاب من منافسات الموسم الجديد، وإعادة النظر بشأن المشاركة في المسابقات، وطالبت الاتحاد تعديل القرارات الجديدة حول «مشاركات اللاعبين الأجانب والمقيمين والمواليد» في الموسم الجديد.

وكشفت مخاطبات بين اتحاد اللعبة، و5 أندية أطلعت عليها صحيفة «الاتحاد»، وشملت أندية شباب الأهلي، النصر، الوصل، حتا، وعجمان، عن رفض الأندية التعديلات الجديدة، والمطالبة بإعادة النظر في القرارات الأخيرة للاتحاد والتي تؤثر (حسب الأندية) على مشاركات اللاعبين المواطنين، علاوة على الأعباء المالية الإضافية المترتبة على تنفيذ القرارات.

وكشف الدرمكي في تصريحات لـ «الاتحاد»، عن الدعوة لاجتماع مشترك مع الأندية الأعضاء في عمومية الاتحاد في غضون 10 أيام، لتوضيح وشرح التعديلات المعلنة على لوائح مشاركة اللاعبين الأجانب والمقيمين والمواليد بشكل صحيح، وقال: «هناك فهم مغلوط لدى بعض الأندية حول التعديلات».

وأوضح: «مسابقات الطائرة في المواسم الأخيرة كانت بمشاركة لاعبين أجنبيين من بينهم أجانب بهوية لاعبين مقيمين، والتغييرات المعلنة هدفت إلى إلغاء صفة المقيم الحالية، والسماح بقيد لاعبين ضمن فئة الأجنبي المحترف، إضافة إلى لاعب أجنبي مؤهل للمشاركة مع المنتخبات الوطنية وفق شروط محددة أهمها ألا يتجاوز عمر اللاعب 23 عاماً، وأن يرتبط بعقد مع النادي لثلاث سنوات، إضافة إلى السماح بقيد لاعبين ضمن فئة المقيم شريطة أن يكون قد أقام 3 سنوات بالدولة، بجانب اللاعبين في فئتي مواليد الدولة وأبناء المواطنات»، لافتاً إلى أن اللوائح تسمح بالمشاركة لثلاثة لاعبين أجانب داخل الملعب بغض النظر عن الفئة.

وجدد رئيس اتحاد الطائرة التأكيد على التمسك بالتعديلات، وقال «لكل نادٍ حق مشروع في التعاقد مع اللاعبين الأجانب المحترفين والمقيمين وفي بقية الفئات حسب الشروط المطلوبة، وفي المقابل ليس هناك إلزام للأندية غير الراغبة في التعاقد أو تلك التي ليس لديها الاستطاعة».

ولفت الدرمكي إلى أهمية التعديلات الجديدة في الحد من تكدس اللاعبين المواطنين في ناديين أو ثلاثة، وقال: «وصلنا إلى مرحلة أن اللاعبين المختارين للمنتخبات الوطنية من أصحاب المستوى الفني العالي، يكونوا من لاعبي الاحتياط في أنديتهم ولا يحظون بفرصة المشاركة وهو أمر غير مرغوب، ومن شأن التعديلات الجديدة أن تسهم في وفرة اللاعبين المواطنين في سوق الانتقالات الأمر الذي يشجع على الانتقال ويدعم المنتخبات».

وفند الدرمكي اعتراض الأندية على رسوم قيد وتسجيل اللاعبين الأجانب، وقال: «الزيادة في الرسوم اقتصرت على حالة واحدة مرتبطة بالاستبدال الثالث للاعب الأجنبي مقابل 25 ألف درهم في الوقت الذي بقت فيه الرسوم من دون أي زيادة، وتشمل 10 آلاف لقيد اللاعب الأجنبي المحترف، 15 ألف رسوم استبدال اللاعب الأجنبي المحترف، و5 آلاف رسوم تسجيل اللاعب الأجنبي المؤهل للمشاركة مع المنتخبات الوطنية، مقابل 1000 درهم رسوم قيد اللاعبين فئات المقيمين، مواليد الدولة، وأبناء المواطنات».

وشدد رئيس اتحاد الطائرة على واجب الاتحاد في الاستماع إلى ملاحظات الأندية، مؤكداً في الوقت ذاته عدم التراجع عن خطط وبرامج عمل الاتحاد الهادفة الى تحقيق نتائج ملموسة خلال أقل من 3 سنوات، وقال «سنحرص على توضيح الصورة للأندية ونرحب بدعمهم، ولكننا في المقابل لا نفرض على أي نادٍ المشاركة من عدمها كون القرار يخص الأندية، ولن نترك المجال لأصحاب الأهواء الشخصية والتكتلات، ونجدد التأكيد على استعدادنا التام للمحاسبة في أي وقت من قبل الجمعية العمومية حال الدعوة إلى اجتماع غير عادي».

عبيد مفتاح: المصلحة العامة تتطلب الجلوس مع الأندية

اتفق عبيد مفتاح رئيس شركة الوحدة للألعاب الرياضية مع رفض أندية شباب الأهلي، النصر، الوصل، حتا، وعجمان لقرارات اتحاد الطائرة بشأن التعديلات الجديدة على لوائح مشاركة اللاعبين الأجانب والمقيمين والمواليد وبقية الفئات، وقال في تصريحات لـ «الاتحاد»: «المصلحة العامة تتطلب الجلوس إلى الأندية في اجتماع لعمومية وطرح التعديلات للنقاش والوصول إلى صيغة توافقية».

وأضاف: «من حيث المبدأ ورغم عدم وجود فريق أول حالياً للوحدة في دوري الرجال للكرة الطائرة خلال الموسم المقبل أسوة بالموسم الماضي، إلى أن التعديلات المعلن عنها تشكل عبئاً إضافياً على ميزانيات الأندية، وتضر بمصلحة المنتخبات الوطنية من خلال زيادة أعداد لاعبي الفئات»، لافتاً إلى أن الاستعجال في تطبيق بعض القرارات يعد أمراً غير جيد، مطالباً الاتحاد بضرورة الجلوس مع الأندية».