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أندية السعودية تهنئ «الأخضر الأولمبي»
أندية السعودية تهنئ «الأخضر الأولمبي»
15 يونيو 2022 20:37

الرياض (د ب أ)
حرصت الأندية السعودية على تقديم التهنئة للمنتخب السعودي الأولمبي، وذلك بعد نجاحه في التأهل للمباراة النهائية من بطولة كأس أمم آسيا لأقل من 23 عاماً، والمقامة حالياً في أوزبكستان.
ونجح «الأخضر» الأولمبي في الفوز على أستراليا 2-0، اليوم، ليتأهل للمباراة النهائية، حيث سيواجه الفائز من المباراة الأخرى في الدور قبل النهائي بين أوزبكستان واليابان.
ونشر الحساب الرسمي لنادي الهلال عبر موقع «تويتر» للتواصل الاجتماعي، صورة للفريق وعلق عليها قائلاً: «الأخضر إلى نهائي القارة»، فيما هنأ النصر المنتخب الأولمبي عبر الوسيلة ذاتها قائلاً: «صقورنا عيونهم على الذهب» متمنياً التوفيق للفريق في المباراة النهائية.
أما الأهلي، فقد حرص على نشرة صورة للفريق عبر موقع «تويتر» وعلق عليها قائلاً: «تهانينا للمنتخب السعودي تأهله لنهائي كأس آسيا تحت 23 عاماً».
فيما نشر الفيحاء، بطل كأس خادم الحرمين الشريفين في الموسم الحالي، تهنئة للفريق قال فيها: «ألف مبروك للأخضر الفوز والوصول للنهائي الآسيوي»، فيما حذا ضمك حذوه بعدما هنأ بالتأهل عبر تويتر قائلاً: «أخضرنا الأولمبي إلى نهائي كأس آسيا 2022».

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