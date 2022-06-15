«الأولمبي السعودي» يصعد لنهائي كأس الأمم الآسيوية

طشقند (د ب أ)

واصل منتخب السعودية الأولمبي حلمه نحو التتويج بلقب كاس الأمم الآسيوية لكرة القدم تحت 23 عاما، للمرة الأولى في تاريخه، عقب تأهله للمباراة النهائية في المسابقة القارية، وتغلب المنتخب السعودي الأولمبي 2 / صفر على نظيره الأسترالي، اليوم الأربعاء، في الدور قبل النهائي للبطولة، المقامة حاليا في أوزبكستان.

وافتتح حسين العيسى التسجيل لمنتخب السعودية في الدقيقة 20، قبل أن تتضاعف معاناة المنتخب الأسترالي الذي لعب بعشرة لاعبين، بطرد لاعبه جاي ريتش باجويلو في الدقيقة 39 واستغل منتخب السعودية النقص العددي في صفوف منافسه، ليضيف أيمن يحيى الهدف الثاني للمنتخب (الأخضر) في الدقيقة 72 وأهدر منتخب أستراليا فرصة تقليص الفارق، بعدما أضاع لاعبه رامي نجاريني ركلة جزاء في الدقيقة التاسعة من الوقت المحتسب بدلا من الضائع للشوط الثاني.

وتواصلت الإثارة في اللحظات الأخيرة من المباراة، بعدما أضاع المنتخب السعودي أيضا فرصة تعزيز النتيجة، عقب إهدار لاعبه عبدالله الرديف ركلة جزاء أخرى في الدقيقة 11 من الوقت الضائع.

وتعد هذه هي المرة الثالثة التي يتأهل فيها منتخب السعودية للمباراة النهائية في البطولة، حيث سبق له الصعود للنهائي عامي 2013 و2020، لكنه لم يتمكن من التتويج باللقب عقب خسارته أمام منتخبي العراق وكوريا الجنوبية على الترتيب.