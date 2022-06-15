موسيماني: «نهائي القرن» مع الأهلي أعظم لحظات حياتي

القاهرة (د ب أ)

أكد الجنوب أفريقي بيتسو موسيماني المدير الفني السابق للفريق الأول لكرة القدم بالأهلي المصري أن فوزه بنهائي دوري أبطال أفريقيا أمام الزمالك في نوفمبر 2020 «نهائي القرن» كان اللحظة الأهم في حياته.

وقال موسيماني في فيديو نشره الحساب الرسمي للأهلي عبر موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك» اليوم: «واجهنا الزمالك في نهائي دوري أبطال أفريقيا 2020.. مباراة الأهلي والزمالك هي نهائي القرن، حدث لا يتكرر كثيراً وربما مرة واحدة في العمر ولقد فزنا به، هذا هو الحدث الأهم والأعظم في حياتي».

وأضاف: «هناك لحظات كثيرة مهمة لدي مع الأهلي المصري لن أنساها، من بينها الفوز بدوري أبطال أفريقيا على حساب كايزر تشيفز 2021 وبالميداليتين البرونزيتين في مونديال العالم للأندية، وأشياء أخرى».

وقال: «شكراً للخطيب رئيس النادي الذي آمن بي وبقدراتي وبأننا سننجح سوياً، لقد اتخذت قراراً صعباً بتولي مسؤولية تدريب فريق كبير بحجم الأهلي.. لقد كانت فرصة رائعة بالنسبة لي أن أدرب فريقاً هو الأكبر في أفريقيا والشرق الأوسط».

وتابع: «ما حصلت عليه من تقدير في الأهلي لم أحصل عليه حتى في بلدي جنوب أفريقيا.. في مصر لا أستطيع السير في الشارع من حب الجماهير لي كوني مدرباً للأهلي».

وقال: «لكل شيء نهاية.. والطبيعي أنه في لحظة نهاية مدرب مع نادٍ أن يكون طرف حزين وغاضب ومتأزم، ولكن في تلك اللحظة لم يحدث بيني وبين الأهلي، لقد كان شيئاً محترماً».

وأضاف: «لم يجبرني أحد على الرحيل من الأهلي، لقد حصلت على الاحترام الكافي من الجميع الخطيب ومجلس إدارته، لم يتدخل الخطيب في عملي مطلقاً رغم أنه لاعب كرة سابق شهير، منحني الفرصة كاملة».

وأوضح: «أرحل عن النادي وليس لي مستحقات متأخرة.. أنا سعيد لأجل هذه النهاية رغم حزني للرحيل من المكان الذي أحبه».