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العنبري يحدد ملامح إعداد «النسور»
العنبري يحدد ملامح إعداد «النسور»
15 يونيو 2022 18:00

فيصل النقبي (خورفكان)
حدد عبدالعزيز العنبري مدرب خورفكان الجديد ملامح مراحل الإعداد الداخلية والخارجية لـ«النسور»، لدى اجتماعه مع شركة خورفكان لكرة القدم، بعد توقيع العقد الرسمي لتدريب الفريق وتم رسم ملامح الإعداد للموسم المقبل، ودراسة أوضاع الفريق في الاجتماع المطول الذي عقده العنبري مع الإدارة.
وتشير المصادر إلى أن الفريق سيبدأ إعداده في بداية الشهر المقبل، على أن يعقب التجمع الداخلي المعسكر الخارجي، وبعدها تبدأ المرحلة الثالثة من الإعداد داخل الدولة وحتى بداية الدوري.
وفي ملف اللاعبين الأجانب والمواطنين فسيتم العمل بشكل مستمر بين المدرب وبين الإدارة لاختيار العناصر التي ستمثل الفريق خلال الموسم الجديد.
ويمتد عقد العنبري لموسم واحد قابل للتجديد.
وهذه هي تجربة التدريب الثانية للمدرب بعد قيادته للشارقة لتحقيق لقب الدوري وكأس السوبر، حيث يطمح لتحقيق آمال وطموحات النسور الكبيرة في الدوري.

عبد العزيز العنبري
خورفكان
دوري أدنوك للمحترفين
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