الجزيرة والشارقة.. قمة افتتاح دوري أقوياء اليد

رضا سليم (دبي)

كشفت قرعة دوري أقوياء اليد للموسم الجديد 2022-2023 عن مواجهات قوية في الأسبوع الأول، حيث يلتقي الجزيرة وصيف الموسم الماضي مع الشارقة حامل للقب، والعين مع النصر ومليحة مع الوصل وشباب الأهلي مع دبا الحصن.

جاء ذلك خلال مراسم قرعة مسابقات الرجال والمراحل السنية، التي جرت بمقر الاتحاد بحضور ناصر الحمادي أمين عام الاتحاد، وداود المليح رئيس لجنة المسابقات، ومدحت حسن سكرتير الاتحاد وعدد من مندوبي الأندية.

ويلتقي في الأسبوع الثاني دبا الحصن مع النصر والوصل مع العين والشارقة مع مليحة وشباب الأهلي مع الجزيرة، وفي الأسبوع الثالث الجزيرة مع دبا الحصن ومليحة مع شباب الأهلي والعين مع الشارقة والنصر مع الوصل، وفي الأسبوع الرابع دبا الحصن مع الوصل والشارقة مع النصر وشباب الأهلي مع العين والجزيرة مع مليحة، وفي الأسبوع الخامس مليحة مع دبا الحصن والعين مع الجزيرة والنصر مع شباب الأهلي والوصل مع الشارقة، وفي الأسبوع السادس دبا الحص مع الشارقة وشباب الأهلي مع الوصل والجزيرة مع النصر ومليحة مع العين، وفي الأسبوع السابع والأخير من الدور الأول العين مع دبا الحصن والنصر مع مليحة والوصل مع الجزيرة والشارقة مع شباب الأهلي.

كانت لجنة المسابقات بالاتحاد قد أعلنت عن ضربة البداية للموسم الجديد يوم الجمعة 16 سبتمبر المقبل بكأس الإمارات للرجال، على أن يختتم الموسم بحد أقصى في 31 شهر مايو 2023، كما اعتمد الاتحاد إقامة 7 مسابقات في أجندة الرجال للموسم الرياضي 2022-2023 وهي كأس الإمارات، ومباراة السوبر الإماراتي، والدوري العام، ومباراة السوبر البحريني الإماراتي، وكأس صاحب السمو نائب رئيس الدولة والذي يقام لهذا الموسم بمشاركة لاعبي الفئة الأولى فقط من المواطنين وحملة جواز سفر الدولة وأبناء المواطنات، وكأس صاحب السمو رئيس الدولة وكأس النخبة التي تم استحداثها، وستقام في ختام مسابقات الرجال بمشاركة أربعة فرق هم أبطال مسابقات كأس الإمارات، والدوري العام، وكأس صاحب السمو نائب رئيس الدولة، وكأس صاحب السمو رئيس الدولة.

وأسفرت قرعة كأس الإمارات للرجال عن وقوع فرق الشارقة وشباب الأهلي والوصل ومليحة في المجموعة الأولى والجزيرة والنصر والعين ودبا الحصن في المجموعة الثانية، فيما أسفرت قرعة كأس نائب رئيس الدولة عن وقوع الوصل والنصر ودبا الحصن ومليحة في المجموعة الأولى والعين وشباب الأهلي والشارقة والجزيرة في المجموعة الثانية.

كما أجريت قرعة مسابقة دوري الشباب والتي يشارك فيها 6 فرق فقط، ويلتقي في الأسبوع الأول الوصل مع النصر والعين مع الجزيرة وشباب الأهلي مع الشارقة، ويشارك في دوري الناشئين 10 فرق ويلتقي في الأسبوع الأول البطائح مع الوصل والشارقة مع بني ياس ودبا الحصن مع العين والجزيرة مع النصر واتحاد كلباء مع شباب الأهلي.

وتم تقسيم دوري الأشبال الذي يشارك فيه 16 فريقا إلى 4 مجموعات، حيث تضم المجموعة الأولى الشارقة «أ» والوصل والمدام ودبا الحصن، والثانية تضم الشارقة «ب» والنصر وخورفكان والذيد، وتضم الثالثة شباب الأهلي واتحاد كلباء والبطائح والإمارات، بينما تضم الرابعة، الجزيرة والعين وبني ياس والوحدة.