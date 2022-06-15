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«الشارقة الرياضي» يُطلق معسكره الصيفي للأندية
«الشارقة الرياضي» يُطلق معسكره الصيفي للأندية
15 يونيو 2022 16:29

الشارقة (الاتحاد)
يُطلق مجلس الشارقة الرياضي برنامج المعسكر الصيفي للأندية «عطلتنا غير»، لاستثمار طاقات أبناء الإمارة ودعم ثقافتهم خلال عطلة الصيف، وذلك خلال الفترة من 17 يوليو إلى 11 أغسطس المقبلين، وتقرر فتح باب التسجيل للمشاركة في المعسكر اعتباراً من 25 يونيو الجاري.
جاء ذلك خلال اللقاء التنسيقي الذي عقد مؤخراً بين إدارة الفعاليات الرياضية والمجتمعية بالمجلس برئاسة ياسر عمر الدوخي بحضور ممثلي اللجان الثقافية من 17 نادياً من أندية الإمارة، تم فيه اطلاعهم على جميع تفاصيل معسكر صيف الشارقة الرياضي وآلية وطريقة العمل ومناقشة مختلف المقترحات والافكار التطويرية.
ويقام المعسكر لفئتين عمريتين الأولى من 7 إلى 12 سنة، والثانية من 13 إلى 17 سنة، بحيث لا يزيد عدد المنتسبين في كل نادٍ عن 100مشارك، تشمل الأنشطة الرياضية في الألعاب المختلفة، والتعليق الرياضي والهوايات كالتصوير والرسم، والألعاب الألكترونية بجانب ورش التوعية في الثقافة والإبتكار والدورات التدريبية لاكتساب المهارات واكتشاف المواهب، بالاضافة إلى تنظيم المسابقات المشتركة بشكل اسبوعي.
كما تم اعتماد محاور محددة لأنشطة الأسابيع الأربعة بالمعسكر، المحور الأول «هنا الشارقة»، والثاني «الثقافة الرياضية»، والثالث «الهوية الوطنية»، والمحور الرابع «أنا رياضي»، حيث سيتم تقييم الأندية على جميع الفعاليات والانشطة خلال المعسكر الصيفي من خلال لجنة مختصة ضمن محاور معينة تشمل الجوانب الاستراتيجية والإدارية والإعلامية والتنفيذ والمتابعة.

مجلس الشارقة الرياضي
الشارقة
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