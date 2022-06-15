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«شباب السلة» يبدأ مشوار تصفيات آسيا بالبحرين
«شباب السلة» يبدأ مشوار تصفيات آسيا بالبحرين
15 يونيو 2022 14:44

 
علي معالي (دبي)

يبدأ منتخبنا الوطني لسلة الشباب مشواره في كأس آسيا بلقاء البحرين يوم الجمعة 29 يوليو، بحسب جدول البطولة المؤهلة إلى كأس آسيا، والتي تشارك فيها منتخبات السعودية والبحرين والكويت وسلطنة عمان وقطر، بالإضافة إلى الإمارات.
ويلعب منتخبنا مباراته الثانية 30 يوليو أمام قطر، على أن تلعب السعودية مع الكويت وعمان مع البحرين، وفي اليوم التالي يلعب منتخبنا مع السعودية والبحرين مع قطر والكويت مع عمان.
وتحصل المنتخبات المشاركة على راحة يوم الأول من أغسطس، على أن تواصل مبارياتها في اليوم التالي بلقاء الأبيض مع عمان وقطر مع السعودية والبحرين مع الكويت ضمن مباريات الإياب.
يتولى تدريب المنتخب لهذه المرحلة السنية كل من سالم عتيق مدرباً ويعاونه أيوب أحمد وجاسم عبدالرضا، وهو طاقم فني لديه خبرات كبيرة سواء على مستوى الملاعب أو في مجال التدريب.
وتعيش كرة السلة في الوقت الراهن طفرة على مستوى المنتخبات بعد تحقيق ذهبيتي الألعاب الخليجية للرجال والسيدات في 3 ضد 3، كما تأهل منتخب الرجال أيضاً للمرحلة الثانية من تصفيات آسيا، لينضم إلى بقية منتخبات الكويت وسلطنة عمان وقطر والعراق وفلسطين على أن يتأهل منهم 4 فرق لنهائيات آسيا.

منتخب السلة
اتحاد السلة
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