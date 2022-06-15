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محمد خميس ينتزع ذهبية وبرونزيتين في بطولة آسيا البارالمبية
محمد خميس ينتزع ذهبية وبرونزيتين في بطولة آسيا البارالمبية
15 يونيو 2022 14:42

دبي (الاتحاد)


فاز بطلنا البارالمبي محمد خميس خلف بذهبية برونزيتين لفئة وزن فوق 97، خلال مشاركته في بطولة آسيا وأوقيانوسيا المفتوحة المقامة بمدينة بيونج تيك بكوريا الجنوبية، والتي انطلقت بمشاركة 231 لاعباً يمثلون تسع عشرة دولة.
وأهدى البطل البارالمبي محمد خميس خلف إنجازه إلى قيادة وحكومة وشعب الإمارات، وإلى كل من ساهم خلال الفترة الماضية في انتزاع الميداليات، ومن جانبه قال خليفة حسن إداري عام البعثة: «سعداء بانتزاع بطلنا محمد خميس 3 ميداليات، والتي ستكون بمثابة حافز لباقي لاعبينا في مشاركاتهم القادمة، ونتمنى لهم التوفيق وانتزاع الميداليات، رغم أن المنافسة صعبة في البطولة نظراً لوجود نخبة من ألمع رباعي رفعات القوة في هذا المحفل الآسيوي».

الألعاب البارالمبية
محمد خميس خلف
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