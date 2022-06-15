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خيول الإمارات تسعى لمواصلة التألق في ثالث أيام رويال أسكوت
خيول الإمارات تسعى لمواصلة التألق في ثالث أيام رويال أسكوت
15 يونيو 2022 15:00

 
محمد حسن (دبي)
تسعى خيول الإمارات لمواصلة انتصاراتها في مهرجان رويال اسكوت، حيث تخوض يوم غد مواجهات قوية في ثالث أيام المهرجان، وتمثل الإمارات في سباق ريبلسديل ستيكس للفئة الثانية لمهرات الثلاث سنوات لمسافة 2400 متر، كل من «لايف أوف دريم» لجودلفين، بإشراف شارلي أبلبي وقيادة وليام بيوك، و«مقدامة» لشادويل، بإشراف روجر فاريان وقيادة جيم كرولي.
ويشهد سباق كينج جورج ستيكس لمسافة 2400 متر، مشاركة ثنائي جودلفين «سيكرت ستيت» بإشراف أبلبي وقيادة بيوك، و«فرانز ستراوس» بإشراف جون جوسدن وقيادة فرانكي ديتوري، بجانب «اصرار» لشادويل بإشراف جوسدن أيضاً وقيادة جيم كرولي، و«مندوبي» لسمو الشيخ أحمد بن راشد آل مكتوم، بإشراف وليام هجاس وقيادة توم ماركواند، و«ويت تو اكسل» لسلطان علي، بإشراف جيمس تات وقيادة جاك ميتشل.
ويسعى الجواد «ستراديفيرياس» لمواصلة رحلة إنجازاته القياسية بالفوز للمرة الخامسة على التوالي في سباق كأس أسكوت الذهبية للفئة الأولى لمسافة 4.000 متر.
ويجتذب سباق بريطانيا ستيكس، الجواد «كينج أوف تايم» لجودلفين، بإشراف أبلبي وقياد وليام بيوك، بجانب رفيقه في الإسطبل «ترانكويل نايت» بقيادة جيمس دويل، ومن خيول الإمارات أيضاً في السباق «ونيس» لشادويل، بإشراف شارلس هيلز وقيادة جيم كرولي، و«ينافس» لسمو الشيخ أحمد بن راشد آل مكتوم، بإشراف وليام هجاس وقيادة توم ماركواند، و«سبينراوند» لسعيد سهيل.
ويختتم الحفل بسباق باكينجهام بالاس ستيكس لمسافة 1400 متر بمشاركة ثنائي جودلفين «سايلنت فيلم» و«باث أوف ثندر» وكلاهما بإشراف شارلي أبلبي، بجانب «ذا اتورني» لزياد كلداري، بقيادة تشارلس هيلز.

رويال اسكوت
مهرجان رويال اسكوت الملكي البريطاني
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