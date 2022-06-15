مورينيو يعود إلى «كامب نو»!

مدريد (أ ف ب)

سيعود المدرب البرتغالي جوزيه مورينيو إلى ملعب كامب نو في أغسطس، عندما يقود روما الإيطالي لمواجهة مضيفه برشلونة الإسباني على لقب كأس «جوان جامبر» الودية، بحسب ما أعلن النادي الكتالوني اليوم.

وتواجد مورينيو مرة أخيرة في كامب نو ضمن مباراة تنافسية في عام 2013، قبل انتهاء مشواره مع الغريم ريال مدريد، والذي شهد مبارزة قوية مع مدرب برشلونة السابق جوزيب جوارديولا.

وستقام المباراة في السادس من أغسطس ضمن كأس «جوان جامبر»، التي تشهد أيضاً مواجهة بين فريقي السيدات لروما وبرشلونة.

وحقق مورينيو نتائج باهرة في بداية مسيرته التدريبية مع بورتو البرتغالي ثم تشلسي الإنجليزي وإنتر الإيطالي، قبل أن تتراجع تدريجياً مع ريال مدريد ثم مانشستر يونايتد وتوتنهام الإنجليزيين وروما.

وستكون المباراة الإعدادية الأخيرة لبرشلونة الذي يسعى مدربه تشافي لإعادة أمجاده، وذلك قبل انطلاق الدوري المحلي في 12 أغسطس.

ويخوض برشلونة مباريات ودية أخرى ضد أولوت من الدرجة الخامسة، إنتر ميامي الأميركي، ريال مدريد، يوفنتوس الإيطالي ونيويورك ريد بولز الأميركي في يوليو.

وأخفق برشلونة في الموسم الماضي ضمن البطولات التي شارك فيها، ما دفع بإدارة النادي الى إقالة المدرب الهولندي رونالد كومان، واستدعاء نجم وسطه السابق تشافي الذي كان مدرباً للسد القطري.