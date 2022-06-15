الرجبي يناقش المشاركات الخارجية للمنتخبات



دبي (الاتحاد)

عقد مجلس إدارة اتحاد الرجبي الاجتماع الثاني في الدورة الانتخابية الحالية وذلك بمقر الاتحاد في مدينة دبي الرياضية بحضور أعضاء مجلس إدارة الاتحاد وتم خلال الاجتماع مناقشة العديد من الجوانب التي تخص اللعبة.

واستعرض حازم حسن المدير الإداري خلال الاجتماع تقرير الموسم الماضي للمسابقات وأبطاله وأهم سلبياته وإيجابياته، كما تم الاستماع لتقارير من رؤساء اللجان أعضاء مجلس الإدارة، كل حسب اختصاصه.

كما تم خلال الاجتماع النظر في مشاركات المنتخبات الوطنية بجميع مراحلها للعام الحالي حسب تقرير تم إعداده من المدير الفني للمنتخبات أبولو بيرليني، بعد الإنجازات التي حققها المنتخب على مستوى آسيا بالفوز ببطولة تحت 18 سنة للفتيات، وأيضاً الفوز بكأسي غرب آسيا للرجال والسيدات التي أقيمت في الدوحة والميدالية البرونزية للسيدات في البطولة العربية الأخيرة في تونس.

وصادق الاجتماع على جميع التقارير الصادرة من العاملين في الاتحاد، ومناقشة إيجاد سبل الدعم المادي والمعنوي للاتحاد في الفترة المقبلة.