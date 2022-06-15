فليك يشيد بـ «ضربتي» فيرنر في إسقاط إيطاليا!

مونشنجلادباخ (أ ف ب)

أثنى هانزي فليك مدرب ألمانيا على تألق تيمو فيرنر غداة الفوز التاريخي على إيطاليا 5-2 بتسجيله هدفين في غضون دقيقة ضمن منافسات الجولة الرابعة للمجموعة الثالثة من المستوى الأول لدوري الأمم الأوروبية في كرة القدم، ما سيعزز من ثقة مهاجم تشيلسي الإنجليزي بنفسه.

وألحق «المانشافت» خسارة تاريخية بمنتخب إيطالي شاب عديم الخبرة على ملعب «بروسيا بارك» في مونشنجلادباخ، ليعادل أكبر فوز له على «الآزوري» منذ 83 عاماً، وتحديداً على ملعب برلين الأولمبي في عام 1939.

كما أنها المرة الأولى التي تهتز فيها شباك إيطاليا بخمسة أهداف في مباراة دولية منذ عام 1957 والخسارة أمام يوغوسلافيا 1-6، حسب وكالة «أوبتا» للإحصاءات.

بعد أن ظل صامتاً في مبارياته الأربع السابقة بقميص بلاده، توج فيرنر استعراضه الساحر «الثلاثاء» بهدفين بالكاد بفارق دقيقة واحدة (68 و69).

سجل فيرنر الهدف الأول الشخصي له والرابع لفريقه بعد تمريرة من سيرج جنابري، ليختتم المهرجان التهديفي بثانٍ بعد الضغط على حارس مرمى إيطاليا جانلويجي دوناروما.

وقال فليك: «أنا سعيد للغاية لتيمو، لأنه سجل هدفين، وهذا أمر مهم بالنسبة له ولثقته بنفسه».

وتابع: «هو أمر رائع بالنسبة له، خاصة أن يذهب إلى العطلة الصيفية بشعور جميل».

وحافظ فليك على سجله الخالي من الهزائم في 13 مباراة منذ تسلمه زمام الأمور الفنية في سبتمبر خلفاً ليواكيم لوف، حيث تعافت ألمانيا، بعد تعادلها في مبارياتها الثلاث السابقة في النسخة الثالثة من دوري الأمم.

وأردف المدرب الالماني: «ثناء كبير للمنتخب، لقد كان هذا بمثابة اختبار صعب لنا بعد ثلاثة تعادلات»، وختم: «لم نلعب بشكل مثالي ولكن لا يجب أن نتحدث عن الأمر هذه الأمسية، الانتصارات مهمة لأنها جيدة للثقة بالنفس».

وبدوره قال فيرنر للموقع الرسمي للاتحاد القاري «يويفا» بعد الفوز: «بالطبع كان من الجيد تسجيل هدفين هذه الأمسية، فالأهداف ممتعة دائماً، أحاول دائماً تقديم أفضل ما لديّ للمنتخب، لذلك كان من الجيد أن أسجل هدفين، ما زلت أعمل على جوانب أخرى من أسلوبي كوني قمت ببعض الأمور بشكل جيد وبعض الآخر أقل جودة».

وضمن السياق ذاته، قال قائد ألمانيا مانويل نوير إن النتيجة كانت «علامة فارقة مهمة» لأصحاب الأرض.

وتابع: «يمكنك أن تقول اليوم إننا أردنا الهيمنة».

وافتتح أبطال العالم أربع مرات التسجيل بفضل يوزوا كيميش (10)، ليضاعف إلكاي جوندوجان النتيجة من ركلة جزاء (45+4)، فيما سجل مولر في الدقيقة 51 هدفه ال 44 في قميص منتخب بلاده في مباراته الرقم 116، قبل أن يسجل فيرنر هدفين في دقيقة.

من ناحيته قال جوندوجان لاعب مانشستر سيتي الإنجليزي: «إذا واصلنا اللعب كما لعبنا الليلة، فستواجه العديد من المنتخبات مشكلة ضدنا».

وأضاف متحدثاً عن هدفي إيطاليا: «كان بإمكاننا تجنب استقبال هدفين، لكن الأداء كان رائعاً، وأعتقد أننا نسير على الطريق الصحيح».