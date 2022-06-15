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الرياضي
بني ياس يبحث عن مهاجم وجناح بسبب بيدرو!
بني ياس يبحث عن مهاجم وجناح بسبب بيدرو!
15 يونيو 2022 17:00

مصطفى الديب (أبوظبي)
بدأ بني ياس رحلة البحث عن مهاجم أجنبي قوي مبكراً، وذلك لتجنب السيناريو الذي حدث الموسم الماضي يعد رحيل البرازيلي بيدرو إلى الوحدة، وتأجيل قرار التعاقد مع مهاجم جديد، الأمر الذي جعل الخيارات محدودة للغاية أمام النادي، وتم التعاقد مع السويدي إسحاق إيثلين، الذي لم يكن بالصورة المطلوبة وتم فسخ التعاقد معه قبل نهاية الموسم.
وحدد المدرب الروماني دانييل إيسايلا متطلباته للفريق على صعيد اللاعبين الأجانب المحترفين، حيث طلب مهاجماً قوياً وجناحاً متميزاً يجيد اللعب في الجهتين اليمنى واليسرى، في ظل غياب سهيل النوبي لفترة بسبب الانضمام للخدمة العسكرية وعدم وجود بديل قوي في هذه الناحية.

بني ياس
دانييل إيسايلا
دوري أدنوك للمحترفين
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