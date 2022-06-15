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أنس تؤكد سعادتها البالغة بـ «زوجي سيرينا»
أنس تؤكد سعادتها البالغة بـ «زوجي سيرينا»
15 يونيو 2022 13:30

برلين (د ب أ)
أعربت لاعبة التنس التونسية أنس جابر عن سعادتها البالغة باللعب مع الأسطورة الأميركية سيرينا وليامز في منافسات الزوجي ببطولة إيستبورن التي تقام الأسبوع المقبل، والتي تعتبر بطولة إعدادية لبطولة ويمبلدون.
وقالت أنس جابر المصنفة الأولى في بطولة برلين التي تقام على الملاعب العشبية: «مازلت أشعر بسعادة غامرة، أنا سعيدة للغاية لأنها اختارتني، أتمنى أن نشكل فريقاً جيداً».
وأضافت: «إنها أسطورة، لطالما أحببت سيرينا، الطريقة التي تلعب بها، وكيف تتعامل خارج الملعب، أتشوق للعب بجوارها».
وقالت وليامز (40 عاماً) أمس «الثلاثاء» إنها ستعود لمنافسات التنس بعد عام من انسحابها من الدور الأول ببطولة ويمبلدون بسبب الإصابة.
وجاء في أعقاب هذا الإعلان تأكيد من رابطة التنس في بريطانيا العظمى وجزر القنال وجزيرة مان، أن وليامز ستشارك في منافسات الزوجي ببطولة إيستبورن مع أنس جابر، وأنها ستشارك في منافسات الفردي ببطولة ويمبلدون، التي تبدأ يوم 27 من الشهر الجاري، ببطاقة دعوة «وايلد كارد».
وذكرت أنس جابر، المصنفة الرابعة على العالم، لموقع «راكيت ماج» أنها اكتشفت مشاركتها إلى جانب سيرينا، قبل بطولة فرنسا المفتوحة الأخيرة، وأن الاتفاق تم بين مدربي اللاعبتين.
وتمتلك وليامز 23 لقباً في البطولات الأربع الكبرى «جراند سلام»، وتعتبر ويمبلدون هي أفضل فرصة لها لمعادلة الرقم القياسي المسجل باسم مارجريت كورت التي توجت بـ24 لقباً في بطولات الجراند سلام.
ووصلت وليامز لنهائي بطولة ويمبلدون مرتين، بعد أن عادت من إجازة الوضع في 2018، حيث خسرت أمام أنجيليك كيربر في 2018 وأمام سيمونا هاليب في 2019، كما خسرت أيضاً نهائي بطولة أميركا المفتوحة في نفس العامين.

أنس جابر
سيرينا وليامز
بطولة ويمبلدون
التنس
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