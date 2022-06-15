مي الجابر رئيساً للوكالة الوطنية لمكافحة المنشطات

دبي (الاتحاد)

أصدرت الهيئة العامة للرياضة قراراً بتعيين الدكتورة مي أحمد سلطان الجابر رئيساً للوكالة الوطنية لمكافحة المنشطات، وتعد الدكتورة مي من العناصر النسائية القيادية في المجال الرياضي، حيث كانت عضواً سابقاً في مجلس إدارة أكاديمية الشيخة فاطمة بنت مبارك للرياضة النسائية، ومجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة، وتشغل حالياً منصب عضوية المكتب التنفيذي للجنة الأولمبية الوطنية والمدير الطبي لمستشفى «هيلث بوينت» مبادلة للرعاية الصحية في أبوظبي.

وبدورها تقدمت الدكتورة مي الجابر بخالص الشكر والتقدير لمعالي الدكتور أحمد بالهول الفلاسي رئيس الهيئة العامة للرياضة، وإلى سعيد عبد الغفار حسين الأمين العام للهيئة على الثقة الغالية والدعم اللامحدود، مما يعكس مدى أهمية المسؤولية، مؤكدة أن هذه الثقة ستزيد من عزمها على رفع كفاءة وتعزيز دور الوكالة الوطنية لمكافحة المنشطات على الصعيد المحلي والدولي بما يليق بمكانة وطننا الغالي.

وأكدت أنها ستسعى جاهدة للارتقاء بالرياضة النظيفة ووضع رؤية وخطط استراتيجية لكل الأقسام في الوكالة، لتحقيق الأهداف المنشودة، والتي تعود بالفائدة على مجتمعنا الرياضي في دولة الإمارات.