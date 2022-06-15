حلم كوستاريكا المونديالي يتحقق بـ «35 + 36»



الدوحة (رويترز)

قال لويس فرناندو سواريز مدرب كوستاريكا إن الاعتماد على لاعبين مخضرمين مثل كيلور نافاس وبرايان رويز ساعد المنتخب الوطني على التأهل لنهائيات كأس العالم 2022 لكرة القدم في قطر.

وفاز المنتخب القادم من أميركا الوسطى على نيوزيلندا بهدف دون رد في المباراة الفاصلة بالملحق العالمي في الدوحة ليخطف بطاقة التأهل الأخيرة للنهائيات التي ستقام في وقت لاحق هذا العام.

وتألق نافاس البالغ عمره 35 عاماً، والذي خاض أكثر من 100 مباراة مع منتخب كوستاريكا في حراسة المرمى، بينما شارك المهاجم رويز البالغ عمره 36 عاماً في المباراة أيضاً.

وقال فرناندو سواريز بعد المباراة «نجحت في إقناعهما بالاستمرار وخوض كأس العالم مجدداً، والسعادة لا تسعني بذلك، انتقد كثيرون هذا الأمر، لكنهما لعبا دوراً كبيراً في هذا النجاح، هذه المجموعة مذهلة. لا يمكنني وصفها.. مع هؤلاء اللاعبين يكون القيام بالأشياء أسهل كثيرا».

وكانت جائزة الفوز على نيوزيلندا الحصول على مكان في المجموعة الخامسة إلى جانب إسبانيا وألمانيا واليابان في النهائيات التي تبدأ 21 نوفمبر.

وقال المدرب رداً على سؤال عن فرص فريقه في مجموعة صعبة «غداً سأبدأ التفكير في كل شيء. لكن علينا التحسن، وأتمنى أن نتمكن من القيام بذلك في الأشهر القليلة المقبلة، نريد أن نكون على قدر المنافسة، وهذا هو الشيء الأكثر أهمية».

وفشلت كوستاريكا في التأهل مباشرة للنهائيات، لكن نافاس حارس باريس سان جيرمان الذي سيخوض كأس العالم للمرة الثالثة على التوالي قال إنه لم يفقد الأمل أبداً.

وأضاف «حلمنا لم يتوقف أبداً رغم صعوبة المهمة».