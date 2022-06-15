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درس مجري جديد للإنجليز بعد 69 عاماً!
درس مجري جديد للإنجليز بعد 69 عاماً!
15 يونيو 2022 12:45

علي معالي (دبي)
لم يكن أي مشجع إنجليزي أو عاشق للكرة حول العالم يتوقع أن يتلاعب منتخب المجر بنظيره الإنجليزي بهذه الطريقة التي جعلت المباراة بينهما تنتهي لصالح المجر برباعية نظيفة في الجولة الرابعة من دوري أمم أوروبا والتي جرت على ملعب «مولينيو» في مدينة وولفرهامبتون.
وكانت جماهير الكرة الإنجليزية تنتظر من لاعبيها رد الاعتبار بعد الهزيمة على استاد بوشكاش أرينا بهدف نظيف، لكن خاب ظنها، وتلقت إنجلترا درساً أعاد للأذهان ما حدث لهم على يد نفس الفريق الذي هزمهم من قبل 6- 3 عام 1953.
وأعاد التاريخ الكروي نفسه ولكن بشكل مختلف هذه المرة في المواجهات الكروية بين المجر وإنجلترا حيث كانت الهزيمة 4 -0 في الجولة الرابعة من دوري أمم أوروبا ليهتز عرش الإنجليز مجدداً على يد أحفاد الأسطورة الكروية «بوشكاش».
ومثلما كان فوز المجر بقيادة «بوشكاش» على إنجلترا في ويمبلي بالعاصمة البريطانية لندن يوم 25 نوفمبر 1953 بمثابة الكارثة الكروية، فقد أصبح يوم 14 يونيو 2022 شبحاً آخر يطارد منتخب «الأسود الثلاثة» قبل انطلاق مونديال قطر.
عندما خسرت إنجلترا بسداسية منذ 69 عاماً تسبب ذلك في ثورة تجديد لدى الاتحاد الإنجليزي وبدأ في إعداد خطط جديدة وطرق حديثة للتدريب عليها من أجل مواكبة الكرة العالمية لينجحوا في الحصول على بطولة كأس العالم 1966 للمرة الأولى في تاريخه وهو ما قد يحدث مجدداً ليهتز عرش المدرب جاريث ساوثجيث.
ومثلما كان الفوز في الجولة الأولى باستاد بوشكاش أرينا بهدف نظيف الأول منذ 60 عاماً فقد أطلق المنتخب المجري لنفسه العنان مجدداً برباعية نظيفة ليُعيد تاريخ الفضائح الكروية بين الفريقين مجدداً.
وهذه أول هزيمة لإنجلترا على أرضها بأربعة أهداف أو أكثر منذ مارس 1928 عندما خسرت من إسكتلندا 5- 1 وأسوأ أداء خلال 6 سنوات لساوثجيت في 74 مباراة له كمدرب لمنتخب «الأسود الثلاثة».
لم يصدق الإيطالي ماركو روسي (57 عاماً) نفسه مؤكداً أنه يصنع المجد والتاريخ للكرة المجرية مشيراً إلى أن ما حدث يعتبر حُلماً كبيراً في عالم الكرة قال: أتمنى أن يتذكرني جمهور هذا البلد بما حققته معهم في هذه الفترة.
انتزع منتخب المجر صدارة المجموعة الثالثة «مجموعة الموت» برصيد 7 نقاط يليه منتخب ألمانيا 6 نقاط وإيطاليا 5 نقاط وفي القاع يأتي المنتخب الإنجليزي بنقطتين فقط.

منتخب إنجلترا
المجر
دوري الأمم الأوروبية
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