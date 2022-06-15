الخميس 16 يونيو 2022
أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الرياضي
«بطل فرنسا» يهبط إلى الدرجة الثالثة!
«بطل فرنسا» يهبط إلى الدرجة الثالثة!
15 يونيو 2022 12:16

رضا سليم (دبي)
قررت الجهة الرقابية المالية لكرة القدم الفرنسية هبوط فريق بوردو من دوري الدرجة الأولى إلى الدرجة الثالثة بسبب الوضع المالي للنادي وخرق قواعد اللعب المالي النظيف، وكان الفريق قد هبط بالفعل إلى دوري الدرجة الثانية في نهاية الموسم الحالي باحتلاله المركز الأخير بالدرجة الأولى.
وتسببت الديون والمخالفات المالية في هبوط بوردو بطل الدوري الفرنسي 6 مرات للدرجة الثالثة بعدما هبط للدرجة الثانية الشهر الماضي، بعد احتلاله المركز الأخير في ترتيب دوري الدرجة الأولى وبلغت ديونه نحو 40 مليون يورو (41.66 مليون دولار) بحسب رابطة الدوري الفرنسي لكرة القدم.
ولم يتمكن النادي من إقناع هيئة الرقابة المالية لكرة القدم الفرنسية بشأن قدرته على الوفاء بالتزاماتها المالية للموسم المقبل وسيكون أمام بوردو فترة تصل إلى أسبوع لاستئناف القرار وأسبوعين آخرين، بعد ذلك لعرض موقفه في جلسة استماع أخرى مع الجهة الرقابية.
وأصدر النادي المملوك رجل الأعمال جيرار لوبيز بياناً قال فيه: بوردو سيستأنف ضد قرار الهيئة بهبوط النادي للدرجة الثالثة والنادي واثقاً من قدرته على امتلاك مشروع قوي لموسم 2022-2023 وسيتيح الاستئناف الوقت لوضع اللمسات الأخيرة على حلول جديدة لضمان البقاء في الدرجة الثانية.
في موسم 2020-2021 كان بوردو مهدداً بالهبوط للدرجة الثانية قبل أن يبقى في الدرجة الأولى بعد بيعه إلى لوبيز الذي يسعى لجلب موارد بقيمة 10 مليون يورو مع نقل نصف الدين إلى شركته الخاصة، وتحقيق مكاسب مالية تصل إلى 22 مليون يورو من بيع اللاعبين.
وأحرز بوردو الذي تأسس عام 1881 لقب الدوري الفرنسي 6 مرات آخرها موسم 2008-2009 ولقب كأس فرنسا 4 مرات، وكأس الرابطة الفرنسية 3 مرات ووصل إلى نهائي الدوري الأوروبي بقيادة زين الدين زيدان عام 1996 وخسر أمام بايرن ميونيخ.

بوردو الفرنسي
الدوري الفرنسي
الدوري الفرنسي لكرة القدم
كأس فرنسا
آخر الأخبار
"الإمارات للتنمية".. حلول تمويلية مرنة لدعم التحول نحو تطبيقات الثورة الصناعية الرابعة
الاقتصادي
"الإمارات للتنمية".. حلول تمويلية مرنة لدعم التحول نحو تطبيقات الثورة الصناعية الرابعة
اليوم 11:19
دي يونج: لماذا أرحل.. أنا في أفضل نادٍ!
الرياضي
دي يونج: لماذا أرحل.. أنا في أفضل نادٍ!
اليوم 11:15
أبوظبي.. إطلاق أول برنامج طب شخصي دقيق لعلاج الأورام في المنطقة
الإمارات
أبوظبي.. إطلاق أول برنامج طب شخصي دقيق لعلاج الأورام في المنطقة
اليوم 11:04
المصرف المركزي يفرض عقوبة إدارية على شركة تأمين عاملة في الدولة
الإمارات
المصرف المركزي يفرض عقوبة إدارية على شركة تأمين عاملة في الدولة
اليوم 10:46
ألفيش و«البارسا».. نهاية الحلم
الرياضي
ألفيش و«البارسا».. نهاية الحلم
اليوم 10:45
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
الإمارات
عربي ودولي
الاقتصادي
الرياضي
وجهات نظر
دنيا
ثقافة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
المبوب
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2022©