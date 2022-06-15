بطولة الشارقة الدولية للدراجات المائية في ضيافة شاطئ الحمرية



الشارقة (الاتحاد)

تتواصل الإثارة والندية على شواطئ إمارة الشارقة بانطلاق الجولة الثانية من بطولة الشارقة الدولية للدراجات المائية التي ينظمها نادي الشارقة الدولي للرياضات البحرية، وتعتبر الأولى من نوعها وتحمل اسم الإمارة الباسمة، ضمن فعاليات وأنشطة النادي السنوية.

وحدد النادي يوم السبت المقبل موعداً لانطلاق المنافسات المرتقبة على شاطئ الحمرية بعد استضافة شاطئ مدينة دبا الحصن لأولى جولاتها التي استقطبت نخبة من النجوم العالميين والمحليين وصل عددهم لأكثر من 70 مشاركاً من مختلف دول العالم.

وأسفرت نتائج الجولة الأولى عن فوز المتسابق مانع المرزوقي بالمركز الأول في فئة جالس مفتوح، أما في فئة واقف مفتوح فنال المركز الأول المتسابق عمر عبد الله راشد الراشد، وفي فئة واقف مخضرمين حصد المتسابق محمد محسن علي المركز الأول، أما فئة الناشئين فجاء في المركز الأول المتسابق علي آل علي.

ومن المتوقع أن يشارك في الجولة الثانية نفس العدد الذي شارك في منافسات الجولة الأولى في أربعة فئات، وهي فئة جالس مفتوح وفئة واقف مفتوح وفئة واقف مخضرمين وفئة الناشئين.