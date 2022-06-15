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الرياضي
مهرجان التحدي للجو جيتسو ينطلق السبت في جامعة الإمارات
مهرجان التحدي للجو جيتسو ينطلق السبت في جامعة الإمارات
15 يونيو 2022 12:45


أبوظبي (الاتحاد)
تتواصل الاستعدادات لمهرجان التحدي للجو جيتسو لفئات البراعم والأشبال في المراحل السنية من (4 إلى 15 عام) والذي سيقام في جامعة الإمارات بمدينة العين يومي السبت والأحد المقبلين.
وتحظى بطولة التحدي للجو جيتسو باهتمام كبير من قبل الاتحاد كونها تركز على الجيل الرياضي الصاعد، وتفسح المجال أمامه لخوض غمار المنافسات بروح العزيمة والإصرار، وقد شهدت البطولة إقبالاً كبيراً على التسجيل من قبل المواهب الحريصة على التألق على البساط والوقوف على مدى تطور أدائهم بعد آخر مشاركة لهم في شهر مارس الماضي. 
ومن المقرر أن تنطلق البطولة السبت المقبل بمنافسات الأطفال، فيما تستكمل نزالاتها في اليوم التالي بمنافسات البراعم والأشبال من البنين والبنات.
وفي هذا السياق، يقول فهد علي الشامسي الأمين العام للاتحاد: «نحرص من خلال إقامة وتنظيم مثل هذه البطولات على التركيز على بناء جيل قوي بدنياً وذهنياً، والسعي إلى ترسيخ القيم النبيلة بين الأجيال، لا سيما التعامل بإيجابية وروح رياضية مع الفوز والخسارة واحترام الخصم وبذل المزيد من الجهد للتفوق».
أضاف الشامسي أن بطولة التحدي تمثل للصغار فرصة مميزة للتطور المستمر، والعمل على صقل المواهب والارتقاء بالأداء والبحث عن مواطن الضعف والتعامل معها بكفاءة واقتدار، وهذا ما يساهم في تقوية شخصية الأطفال، وإكسابهم مهارات إضافية تعزز ثقتهم بأنفسهم وبالتالي تفتح أمامهم دروب النجاح والتفوق في النواحي الحياتية المختلفة. 

الجو جيتسو
اتحاد الجو جيتسو
فهد علي الشامسي
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