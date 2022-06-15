الجماهير الإنجليزية لساوثجيت: أنت لا تعرف ما تفعله



لندن (د ب أ)

يعتقد جاريث ساوثجيت المدير الفني للمنتخب الإنجليزي أن لاعبيه الشباب لن يعانوا من ضرر دائم بعد الخسارة المؤلمة أمام المنتخب المجري في دوري أمم أوروبا- وطالب منتقديه أن يحكموا على فريقه عندما يكون في كامل قوته.

وخسر المنتخب الإنجليزي برباعية نظيفة على أرضه أمام المنتخب المجري بفضل هدفي رولاند شالاي، وهدفي زولت ناجي ودانييل جازداج، بالإضافة إلى البطاقة الحمراء التي تلقاها جون ستونز لاعب المنتخب الإنجليزي.

وهاجمت الجماهير الإنجليزية الفريق وهتفت ضد ساوثجيت قائلة «أنت لا تعرف ما تفعله».

وذكرت وكالة الأنباء البريطانية «بي.أيه.ميديا» أنه بنهاية الموسم الذي بدأ قبل 311 يوما بمباراة الدرع الخيرية، قام ساوثجيت بتغيير تشكيلة المنتخب الإنجليزي باستمرار، حيث إنه كان يريد تجربة بعض اللاعبين قبل بطولة كأس العالم في قطر.

وقال ساوثجيت:«كانت الخسارة بمثابة درس قاس، لم نخسر الكثير من مباريات كرة القدم، وعندما تخسر بنتيجة كبيرة على أرضك يكون الأمر مؤلماً للغاية».

وأردف:«كانت ليلة صعبة على اللاعبين، أشعر بهم، لأنني في النهاية، في مباراتي المجر تحديدا، اخترت تشكيلتين حاولت فيهما إيجاد التوازن، من خلال إعطاء الفرصة للاعبين الشباب، ولم أحقق التوازن بالشكل الصحيح لمساعدتهم ليكونوا قادرين على اللعب في المستوى الذي يحتاجونه للفوز بالمباراتين».

وأضاف:«أتحمل المسؤولية في هذا، ولكن كان هناك أيضاً حقيقة أنه كان من الصعب وضع أقوى تشكيل في كل مباراة، كنا نستغل المباريات من أجل الإعداد للمونديال، بعض اللاعبين سيكونون خارج مونديال قطر. ولكن بالتأكيد ليلة مثل هذه صعبة للغاية ومن المهم أن أزيل آثارها عن عاتقهم، لأنني أتحمل هذا».

وساعد ساوثجيت في معالجة الانقسامات بين المنتخب الإنجليزي والجماهير، واستطاع أن يصعد بالمنتخب للدور قبل النهائي ببطولة كأس العالم 2018 ووصل للدور قبل النهائي ببطولة أمم أوروبا «يورو 2020» التي أقيمت الصيف الماضي.

ولكن قلة من الجماهير انقلبت عليه في وولفرهامبتون، وهتف البعض «ستتم إقالتك في الصباح».

وبينما قال إنه يتفهم وجود انتقادات جديدة خلال مسيرة المنتخب الإنجليزي المخيبة للآمال بدوري الأمم، طالب أن يتم الحكم عليه وعلى لاعبيه عندما يصبح كل لاعبيه الأساسيين جاهزين ومتاحين.

ويتبقى للمنتخب الإنجليزي مباراتان فقط لحين بدء حملته في كأس العالم، حيث سيختتم مباريات دور المجموعات لدوري الأمم في سبتمبر، عندما يحل ضيفاً على المنتخب الإيطالي، ثم يواجه المنتخب الألماني في ويمبلي.