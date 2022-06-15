الغافري يتلقى عرضاً للعودة إلى بني ياس

مصطفى الديب (أبوظبي)

دخل سلطان الغافري ووليد عمبر لاعبا الظفرة الفترة الحرة في عقديهما مع الفارس، ومن المقرر أن يتم حسم مصيرهما مع الفريق في الأيام القليلة المقبلة، سواء بالاستمرار أو التواجد في نادٍ آخر، خاصة الغافري الذي تلقى عرضاً شفهياً من بني ياس للعودة لناديه القديم الذي نشأ فيه.

ويلعب الغافري كوسط ملعب مدافع في صفوف الظفرة وشارك في 14 مباراة مع الفريق في دوري المرسم المنصرم وسجل هدفاً واحداً.

ويعد اللاعب من القلائل الذين لعبوا في جميع أندية العاصمة أبوظبي، حيث بدأ مع بني ياس ثم انتقل إلى العين ولعب معه موسمين من 2013 حتى 2015 وفاز مع «الزعيم» بالدوري، بعدها انتقل إلى الوحدة ليخوض تجربة استمرت 4 سنوات، ثم لعب موسماً واحداً مع الجزيرة قبل أن ينتقل إلى الظفرة في نهاية 2020.

ويحق للاعب التوقيع لأي نادٍ خلال الفترة الحالية من دون الرجوع إلى ناديه، وكذلك الحال مع وليد عمبر الذي يحق له التوقيع لأي نادٍ أيضاً.