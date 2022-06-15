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كونميبول لفينجر: لم نطلب منك رأياً أو تحليلاً!!
كونميبول لفينجر: لم نطلب منك رأياً أو تحليلاً!!
15 يونيو 2022 12:15


اسونسيون (أ ف ب) 

أدان اتحاد أميركا الجنوبية لكرة القدم «كونميبول» بشدة «التصريحات المؤسفة للغاية» التي أدلى بها الفرنسي أرسين فينجر، مدير تطوير كرة القدم في الاتحاد الدولي للعبة (فيفا)، بشأن حديثه في مايو الماضي عن «أوروبا» و«بقية العالم».
وقال الاتحاد في بيان إن «كونميبول يرفض ويدين التصريحات المؤسفة للغاية للمسؤول الكبير في فيفا، المقرّب جدًا من رئاسة المؤسسة» التي يشغلها السويسري جاني إنفانتينو.
وقال مدرب أرسنال السابق خلال مؤتمر للمدربين الألمان في 24 مايو الماضي في فرايبورج إن المهاجم الفرنسي «كيليان مبابي من أصول إفريقية، لكنه تدرّب في أوروبا. لو وُلد في الكاميرون، لما أصبح المهاجم الذي هو عليه اليوم».
وتابع صاحب ال72 عامًا «هناك أوروبا وبقية العالم، وبقية العالم بحاجة إلى المساعدة، وإلا فإننا سنخسر الكثير من المواهب».
رأى الاتحاد القاري، برئاسة الباراغوياني ألخاندرو دومينجيس، أن فينجر «بالإضافة إلى الكشف عن جهل غير عادي بالمساهمة القيّمة للاعبين الأفارقة في كرة القدم العالمية، وخاصة كرة القدم الأوروبية، يظهر تحيزًا مهينًا يجعل جهود لاعبي كرة القدم والمؤسسات الرياضية غير الموجودة في أوروبا غير مرئية».
وتابع «نحن، الأميركيون الجنوبيون، نعرف جيدًا ومن خبرة، هذا النوع من المواقف النابع من الاعتقاد بأن العالم يبدأ وينتهي في أوروبا»، مضيفًا «الموهبة، روح التضحية ورغبة لاعبين من أفريقيا وأميركا الجنوبية في النجاح، يجب أن تُقدّر وتُحترم».
كما اشتكى كونميبول من أنه «لم يُطلب منه أو من الاتحادات الأعضاء فيه رأيًا أو تحليلًا» حول قرار مجلس الاتحاد الدولي لكرة القدم «إيفاب» الاثنين اعتماد قاعدة التبديلات الخمسة بشكل نهائي.
قال في هذا الصدد «إذا تم اتخاذ قرار بشأن التغييرات التي لها تأثيرات عالمية في رياضتنا من جانب واحد، فيمكن أن يولّد ذلك الانزعاج والشك. إنها ممارسة حصرية تكررت في الآونة الأخيرة وتسبّب قلقاً كبيراً». 

آرسين فينجر
الاتحاد الدولي لكرة القدم
امبابي
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