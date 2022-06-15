طموحات كبيرة للمواي تاي في ألعاب برمنجهام



أبوظبي (الاتحاد)

حث عبدالله سعيد النيادي رئيس اتحاد المواي تاي والكيك بوكسينج رئيس الاتحادين العربي والآسيوي للمواي تاي نجوم منتخب الإمارات للمواي تاي الذي يواصل استعداداته من خلال المعسكر الداخلي بالبذل والمزيد من العطاء قبل المشاركة في دورة الألعاب العالمية 2022 التي تستضيفها مدينة برمنجهام بولاية الاباما بالولايات المتحدة الأميركية، خلال الفترة من 7 - 17 من شهر يوليو المقبل، ضمن وفد اللجنة الأولمبية الوطنية الذي يضم 12 لاعبا ولاعبه في 4 ألعاب، وذلك ضمن منتخبات 100 دولة من مختلف قارات العالم.

وتضم قائمة المنتخب اللاعبين، نور الدين سمير المشارك في وزن تحت (63.5) كجم، ومحمد سعيد مرضي في وزن تحت (67 كجم)، وأمين المعتصم (71 كجم)، وقائد المنتخب اللاعب إلياس حبيب علي الذي يشارك في وزن تحت (81 كجم).

واكد النيادي بان المشاركة في الدورة تحت علم الدولة تكتسب أهمية خاصة، مواصلة لتألق المواي تاي الاماراتي خلال الموسم الحالي مواصلة للنجاحات السابقة بالرغم من حداثة عمر الاتحاد الذي قدم أربعة لاعبين مميزين لدورة مدينة برمنجهام بقيادة النجم إلياس حبيب علي الفائز بلقب بطولة العالم 2018، وذهبية بطولة اكسبو دبي 2020، وذهبية بطولة أبوظبي 2022 الأخيرة.

فيما حقق لاعب المنتخب الوطني نورالدين سمير، ذهبية وزن السوبر 4، في بطولة أكسبو نايت العالمية وبرونزية بطولة العالم للمواي التي أقيمت في تايلند شهر أكتوبر 2021، ونال اللاعب أمين المعتصم ذهبية بطولة اسيا وفضية بطولة العالم للألعاب القتالية في سيؤول الكورية، فيما حصد لاعب منتخبنا الوطني الصاعد محمد سعيد مرضي على ذهبية بطولة العالم في تايلاند وفي بطولة اكسبو في وزن (Super 4 Fight ) وفي بطولة العالم في أبوظبي.