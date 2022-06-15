بطلة أولمبية تغيب عن مونديال القوى بسبب مطاردة رجل حاول سرقتها



وارسو (أ ف ب)

أكدت البطلة الأولمبية ثلاث مرات في رمي المطرقة البولندية أنيتا فلودارتشيك أنها لن تشارك في بطولة العالم لألعاب القوى في يوجين بالولايات المتحدة الأميركية يوليو المقبل بسبب الإصابة.

وأوضحت حاملة الرقم القياسي العالمي في المسابقة (82.98 م) أنها لن تشارك أيضا في بطولة أوروبا بميونيخ أغسطس المقبل، وقالت «هدفي هو أولمبياد باريس 2024، وأنا متحمسة لإنجاح عملية التعافي قدر الإمكان».

وتعرضت فلودارتشيك (36 عاما) لإصابة بكدمة في عضلات فخذها الخميس الماضي في وارسو أثناء مطاردتها رجلاً حاول سرقة سيارتها، وكتبت على حسابها في «تويتر»: «اقتحم شخص غريب سيارتي. اعتقلته بنفسي وسلمته للشرطة. للأسف دفعت ثمن ذلك بإصابتي بكدمة عضلية».

وقالت أيضًا على تويتر إنها خضعت لعملية ناجحة، وأضافت «الثقة والتفاؤل لم يفارقاني. أمامي الكثير من العمل أثناء التعافي. سأفعل كل شيء للعودة إلى القمة».

وأضافت مازحة «بعد انتهاء مسيرتي الاحترافية، قد أمارس على الأرجح رياضة الفنون القتالية المختلطة، لقد عانى المعتدي علي».