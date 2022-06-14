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احتفالية «اليوم الأولمبي» في دبي 23 يونيو
احتفالية «اليوم الأولمبي» في دبي 23 يونيو
14 يونيو 2022 22:02

دبي (الاتحاد)

تنظم اللجنة الأولمبية الوطنية فعاليات اليوم الأولمبي 23 يونيو الجاري، تزامناً مع اليوم الذي تم تخصيصه سنوياً للاحتفال بالحدث وتحتفي به جميع اللجان الأولمبية على مستوى العالم.
وتقيم اللجنة بالشراكة مع القيادة العامة لشرطة دبي ممثلة في نادي ضباط شرطة دبي مجموعة من الأنشطة الرياضية المختلفة بهدف الترويج للحدث، ومشاركة أكبر عدد ممكن من فئات المجتمع.
ويهدف اليوم الأولمبي إلى نشر ثقافة ممارسة الرياضة، وتنمية المواهب الرياضية، وتعزيز ونشر قيم اللجنة الأولمبية الدولية الثلاث، وهي الصداقة والتميز والاحترام.

الإمارات
اللجنة الأولمبية الوطنية
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